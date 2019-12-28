Новый год 2020 — что нельзя делать
Приближается самая волшебная ночь в году. 31 декабря все загадывают желания и мечтают, чтобы наступающий год был лучше года уходящего. Но вместе с тем, нужно и соблюсти ряд примет, чтобы Год Крысы прошел наиболее удачно.
Крыса – первый знак в китайском календаре. Она забралась на спину Быка и тем самым потеснила всех остальных в очереди. Так как, стихией 2020 года является металл, то цвет ему соответствующий – белый. У металла такие качества как: борьба, упрямство и решительность. Белый цвет – это цвет чистоты. Крысе приписывают справедливый характер.
Что нельзя делать в новогоднее время?
- 1 января нельзя выносить мусор из дома. Так-как по восточным поверьям из дома можно унести достаток.
- 1 января нельзя убираться дома. Так-как это тоже может повредить вашему благосостоянию.
- Не загружайте свою голову мыслями о финансах. Крысы это не любит и в долг лучше не давайте.
- Встреча Нового года должна пройти в теплой и семейной обстановке. Нельзя поэтому ругаться и ссориться. Рано ложиться спать тоже не нужно.
- Нельзя встречать Новый год в поношенных одеждах — иначе благосостояние минует ваш дом. 1 января вы должны встретить в новых красивых одеждах. И на праздничном столе желательно скатерть должна быть тоже новая.
- Нельзя забывать и про символ Нового года — Крысу. Если вы хотите порадовать символ Нового года, то вы должны украсить свой дом фигуркой символа 2020 года.
Веселого вам Нового года!
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