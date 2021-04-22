22.04.2021
10:30
80
Красота & Здоровье
Новый главврач возглавил СПИД-центр
21 апреля министр здравоохранения Якутии Елена БОРИСОВА представила коллективу Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД нового главного врача – Дмитрия СЕРГИНА.
Ранее Дмитрий Дмитриевич возглавлял Алданскую центральную районную больницу. По образованию врач психиатр-нарколог. Работал врачом-психиатром в Нерюнгринской районной больнице, психотерапевтом и заместителем главного врача в Якутском республиканском наркологическом диспансере, главным врачом в Томмотской городской больнице.
Кроме знакомства с коллективом, в ходе встречи обсуждены приоритетные направления работы СПИД-центра.
Фото: Пресс-служба Минздрава Якутии.
Источник: Пресс-служба Минздрава Якутии.
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