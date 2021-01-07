Новый гараж для конезавода Берте построят в кратчайшие сроки

Олег Иринеев заявил, что новый гараж для конезавода Берте будет построен в кратчайшие сроки.

В с. Улахан-Ан под руководством главы Хангаласского улуса Олега Иринеева проведено экстренное совещание по оказанию помощи ООО «Конезавод Берте».

«Конезавод Берте» — один из сильнейших, опытнейших предприятий района, известный далеко за его пределами. И сейчас мы ведем работу по оказанию помощи конезаводу. Без внимания мы этот вопрос не оставим», — подчеркнул Иринеев.

Также, как он добавил, в кратчайшие сроки будет построено новое здание для гаража. Администрация Хангаласского улуса возместит часть затрат на строительство.

Напомним, вчера вследствие пожара огнем была уничтожена практически вся техника конезавода. В гараже были трактора, КамАЗ, несколько тракторов частников и УАЗ. Погибших нет, причина возгорания устанавливается.