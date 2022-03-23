Новый формат обслуживания от «АЭБ Бизнес»

Ведущий региональный банк АЭБ запустил новые пакеты услуг РКО. ИП и организации могут получить рассчетно-кассовое обслуживание полностью бесплатно на любом пакете услуг, сообщил первый зампредседателя правления Алмазэргиэнбанка Федор Ноговицын.

«Мы предлагаем нашим местным ООО и ИП новый формат обслуживания. Клиент сам выбирает подписку на банковское обслуживание, исходя из своих предпочтений, особенностей своего дела, и обслуживается внутри пакета абсолютно бесплатно. Для этого требуется выполнить условия подписки – сразу скажу, что мы сделали их максимально доступными для всех», — отметил Федор Ноговицын. Он также добавил, что основные тарифы банк оставил без изменений и увеличение оплаты по ним не планирует.

Помимо этого, АЭБ запустил кредитные каникулы по действующим кредитам на основании 106-ФЗ и новую услугу – субсидирование комиссии по QR-эквайрингу. «Это наша новая услуга и она сейчас очень актуальна, ведь платежные сервисы не срабатывают, а люди уже привыкли расплачиваться с помощью телефона и не всегда имеют под рукой карту. В рамках QR-эквайрингу мы будем возвращать комиссию всем нашим клиентам, принимающим платежи по QR-коду. Банк будет предоставлять компенсацию затрат компаниям, которые входят в реестр малого и среднего бизнеса ФНС, согласно Постановлению Правительства России №1103», — пояснил первый зампред Алмазэргиэнбанка.

По поводу кредитных каникул Федор Ноговицын отметил, что эта мера поддержки малого и среднего бизнеса действует только для тех займов, которые были получены до 1 марта 2022 года. За кредитными каникулами на срок до 6 месяцев можно обратиться до 30 сентября, уточнил он.

Кроме того, в качестве ещё одной антикризисной меры АЭБ предлагает бизнесу бесплатное онлайн-зачисление по торговым терминалам. «Мы запустили бесплатное зачисление средств день-в-день – в течение всего двух часов, после чего наши клиенты сразу могут распоряжаться своими деньгами. Ранее услуга была платной, однако сейчас принято решение полностью обнулить плату за нее. Также мы сохраняем независимость комиссии торгового терминала от оборота», — отметил первый зампредседателя правления Алмазэргиэнбанка.

По словам Ноговицына, в крупнейшем банке республики предпринимателям помогают системно: реагируют на предложения компаний, поддерживают постоянный диалог, рассматривают новые возможности и дорабатывают имеющиеся предложения.

«В новых реалиях предприниматели Якутии вынуждены искать решения, чтобы как можно скорее адаптироваться к изменениям, сохранить и приумножить свой бизнес. И мы, как единственный республиканский банк, придерживаемся принципа: «местный банк – для местного бизнеса». Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы якутские компании смогли не просто преодолеть текущие сложности, но и заложить старт для своих новых проектов развития. Наша первоочередная задача – внедрить и запустить все имеющиеся в стране меры поддержки федерального и регионального уровня, обеспечить местным предприятиям доступные кредиты, работающие антикризисные инструменты», — подчеркнул Федор Ноговицын.

Ознакомиться с текущими мерами поддержки малого и среднего бизнеса можно на сайте АЭБ albank.ru и по ссылке: https://albank.ru/ru/corp/rko/open-account/

Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22.