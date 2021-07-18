Новый фильм самых успешных кинематографистов Якутии

«Джулур: мас-рестлинг» (якут. «Дьулуур: мас-рестлинг») – завершено производство первого якутского фильма, поддержанного Министерством культуры РФ.

На студийном комплексе Синелаб завершился пост-продакшен фильма «Джулур: мас-рестлинг» (якут. «Дьулуур: мас-рестлинг»). Производство фильма продолжалось более двух лет, в нем приняло участие более тысячи человек, а творческую команду возглавили одни из самых успешных кинематографистов: режиссером проекта выступил Валентин Макаров, автор картины «Кэрэл», кассового рекордсмена 2017 года в прокате Якутии, оператором-постановщиком стал Семён Аманатов, снявший до этого такие картины, как «Царь-птица», «Надо мною солнце не садится» и др.

На фото (слева направо): режиссёр Валентин Макаров, продюсер Филипп Абрютин, продюсер Оксана Лахно, звукорежиссёр Антон Семёнов.

Проект был спродюсирован Продюсерским центром «Молодежные инициативы» совместно с Творческим объединением «Ayaat Aat» при поддержке Кинокомпании «Сахафильм», Правительства Республики Саха (Якутия) и Министерства культуры России.

Валентин Макаров, режиссер: «Впервые мы представили проект на первом якутском питчинге кинопроектов и заняли на нем первое место. После победы мы заключили соглашение с Продюсерским центром «Молодежные инициативы» о сотрудничестве в создании этого фильма. Вместе с продюсерами Филиппом Абрютиным, Оксаной Лахно и Иннокентием Луковцевым мы проделали большую работу по развитию проекта и привлечению очень мощной творческой команды. Здорово, что помимо ведущих якутских актеров в проект принял участие и известный российский актер Владимир Епифанцев, который в нашей картине даже заговорил на якутском языке. Я с нетерпением жду, когда наша картина выйдет в прокат, и очень надеюсь, что её полюбят зрители не только в Якутии, но и по всей России. В нашем фильме очень много эмоций, сложных съемок и национального якутского спорта — мас-рестлинга!»

«Дьулуур: мас-рестлинг – первый якутский фильм, который получил финансовую поддержку Министерства культуры РФ. Когда мы участвовали в конкурсе на субсидии Министерства культуры в 2018 году с этим проектом, честно говоря, были готовы к неудаче. Ведь, в конкурсе всегда принимает участие большое количество студий с разными интересными проектами, а практики поддержки независимых региональных проектов до этого, насколько мне известно, не было. Но эксперты поверили в наш проект, и мы получили потрясающую возможность доказать, что наш проект, как и региональное кино в целом, может быть качественным, ярким, зрелищным и интересным большому количеству зрителей», — делится продюсер картины Филипп Абрютин.

В фильме рассказывается история о молодом парне Дьулууре, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Здесь он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая Дьулуур принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная смерть бабушки перечеркивает все планы на будущее.

В главных ролях в фильме снялись хорошо известные актеры Республики Саха (Якутия): Гавриил Менкяров («Посланник с небес»), Иннокентий Луковцев («Нууча», «Надо мною солнце не садится»), Роман Дорофеев, Айталина Лавернова, Владимир Михалев и др.

Продюсеры картины планируют кинотеатральный релиз фильма зимой 2021.

Страница фильма: https://mediapole-studio.ru/dzhulurmas-restling

Продюсерский центр «Молодежные инициативы» занимается созданием и продвижением фильмов: полнометражных и короткометражных, документальных, игровых и анимационных. Также компания занимается организацией и проведением кинофестивалей, форумов, киносмотров, профориентационных кинолабораторий. Продюсерский центр «Молодежные инициативы» образован в 2013 году.