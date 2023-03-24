Новый ФАП для заполярного села Чкалов

Новый ФАП благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения теперь работает и в селе Чкалов Аллаиховского района.

Его открытие стало настоящим подарком для всех жителей этого отдаленного населенного пункта в суровом Заполярье. И не только потому, что новоселье состоялось в самый канун Нового года — 28 декабря.

— Дело в том, что старый корпус уже устарел, был ветхим и очень холодным – работать в нем было некомфортно. Поэтому программа модернизации стала хорошей возможностью его заменить, — рассказывает главный врач Аллаиховской ЦРБ Лилия Даутова.

Новое здание из быстровозводимых модулей стараниями строителей было собрано достаточно быстро: стройка началась в марте, закончилась в декабре. Теперь в селе, где проживает почти 90 человек, есть новый современный ФАП, где для оказания первичной помощи больным, патронажа беременных, детей, предусмотрено все: процедурный и гинекологический кабинеты, кабинет фельдшера и т.д. В наличии и необходимое оборудование: аппарат ЭКГ, сухожаровой шкаф и пр.

Особенно это важно потому, что Чкалов – село отдаленное. До районного центра, поселка Чокурдах, почти 280 км, а значит, без лечебного учреждения здесь не обойтись.

— Теперь нам хотелось бы, чтобы и в 2024 году у нас началось строительство нового ФАПа. И мы надеемся, что благодаря программе модернизации нам удастся существенно обновить базу лечебных учреждений нашего района, — сказала Лилия Даутова.