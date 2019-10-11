Новый Дом культуры появится в Якутии

17 октября в с. Дикимдя Горного улуса Республики Саха (Якутия) состоится открытие Дома Культуры, построенного в рамках национального проекта «Культура». На объект было заложено 75,4 млн руб. из федерального бюджета и 6,3 млн руб. из республиканского. Новый ДК станет центральным местом жизни села.

В новеньком двухэтажном Мытахском сельском доме культуры будет открыт основной зал со сценой для творческих выступлений коллективов и гастролей на 125 зрительских мест. В зале установлены специальные акустические потолки, пол с небольшим подъемом, как в амфитеатре, снаружи с двух сторон коридоры, которые ведут в гримерные комнаты, есть кабинеты для сотрудников, костюмерная, помещение для хранения декораций. На входе установлен пандус для маломобильных граждан, колясочников, в санузлах — широкие двери. Подрядчиком выступила СК «Саха строй 2002».

В селе проживает около 700 человек, в том числе 120 школьников и больше 50 дошколят. В ДК поселка работают 13 творческих объединений и 12 кружков по интересам, от танцев до шитья. Есть народный театр, коллектив которого регулярно ставит любительские спектакли. Руководит народным театром житель села Владимир Егоров, работающий оператором в сфере ЖКХ. По словам главы Мытахсого наслега, уроженца села Ивана Петрова, построить Дом Культуры хотели еще в начале 2000-х по инициативе прежнего главы поселения Степана Пахомова, но проект не прошел по конкурсу.

В новое здание теперь переедут также музей и картинная галерея, для них выделен этаж. Сегодня они располагаются в аварийном доме бывшего общежития 1982 года постройки. В музее села богатая экспозиция — больше 7 тыс. предметов: утварь и личные вещи выдающихся уроженцев района народного поэта Семена Данилова и народного писателя Софрона Данилова. В собрании картинной галереи работы еще одного известного уроженца села академика Афанасия Осипова — 119 картин, которые он подарил наслегу.

На торжественную церемонию открытия нового Дома культуры приедут участники и зарубежные гости V международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега», которые на родине народного поэта Якутии Семена Данилова прочтут его произведения. Предполагается участие поэта из Азербайджана Афага Шихлы, поэта из Улан-Удэ Амарсана Узылтуев, секретаря Союза журналистов России, первого заместителя главного редактора «Литературной газеты» (Москва) Леонида Колпакова и др.

Отметим, что в этом году в рамках национального проекта «Культура» будет введен еще один Дом Культуры в с.Сырдах Усть-Алданского улуса Якутии, была установлена первая свая долгожданного Нюрбинского театра, до конца осени в восемь детских школ искусств, музыкальный колледж им. М.Жиркова поступят музыкальные инструменты, учебники и мебель. Будет полностью модернизирована библиотека Беркакита. Общий бюджет национального проекта «Культура» по Республике Саха (Якутия) в 2019 г. составляет 189,1 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета — 171,8 млн. руб., из республиканского — 14,5 млн. руб., муниципалитеты из своих бюджетов предусмотрели общую сумму в 2,8 млн. руб. Также дополнительные 20 млн руб поступят на открытие «Якутской республиканской киносетью» четырех кинозалов в муниципалитетах по программе «Фонда кино».