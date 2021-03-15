Новый директор Сахатранснефтегаза провел первую планерку

Сегодня генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» А.З. Колодезников первую планерку начал с приятной миссии. Он вручил Почетные грамоты ПАО «Газпром» за большой личный вклад в развитие газовой промышленности первому заместителю генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Вадюхину Г.В. и помощнику генерального директора Общества Ворошилову А.В.

На планерке вновь избранного генерального директора Алексея Колодезникова своим коллегам представил Макаров И.К. Он отметил, что Глава республики Айсен Николаев доверил возглавить АО «Сахатранснефтегаз» руководителю с большим опытом управленческой и производственной работы, первому заместителю председателя правительства, курировавшего важный блок по жизнеобеспечению республики.

В свою очередь Алексей Засимович выразил благодарность Макарову И.К. за многолетнюю добросовестную работу. «За 10 лет много сделано, предприятие развивается, увеличилось количество потребителей, протяженность газовых сетей», — сказал он.

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников отметил, что предприятие продолжит работу по обеспечению надежности газоснабжения. «Глава республики оказал особое доверие, согласовав мою кандидатуру на должность генерального директора крупного якутского предприятия, влияющего на жизнедеятельность республики. Перед нами стоят большие задачи. Глава республики поручил усилить работу по газопереработке, увеличить производство газомоторного топлива, газифицировать Накын Нюрбинского ГОК, завершить строительство 3 нитки с Кысыл- Сыра до Мастаха. Надо решить вопросы технологического присоединения, дефицита газа. Здесь следует отметить, что решением председателя Правительства столице выделено 47 млн. рублей для решения данного вопроса. Надо утвердить схему газификации Якутска и муниципальных образований, решить проблему безхозяйных газовых сетей, — спектр вопросов большой, над решением которых мы будем работать», — сказал далее Колодезников А.З.

Напомним, решением Совета директоров 12 марта 2021 года генеральным директором АО «Сахатранснефтегаз» назначен Алексей Колодезников.