Новый детский сад в Улахан-Ане

В преддверии Нового года, сегодня, 24 декабря, в селе Улахан-Ан Хангаласского улуса открыли детский сад на 90 мест. Двухэтажное здание возведено по программе комплексного развития сельских территорий. На строительство объекта выделено более 133 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 113 млн, республиканского – 9 млн, местного – 2 млн рублей, внебюджетных источников – 6,6 млн рублей.

«Открытие в Улахан-Ане красивого современного, оборудованного по всем требованиям детского сада – еще одно доказательство целенаправленной работы правительства республики по поддержке развития дошкольного образования. Это является итогом плодотворного сотрудничества республики с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по обеспечению доступности и повышению качества дошкольного образования», — отметил заместитель Председателя Правительства Якутии Михаил Никифоров.

В этом году по государственной программе республики «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» в Якутии будут введены 15 объектов капитального строительства, а в 2022 году – 6 социальных объектов.

В новом здании детского сада предусмотрены медицинский кабинет, буфет, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для групповых занятий детей.

В торжественном открытии детского сада в с. Улахан-Ан приняли участие министр сельского хозяйства республики Александр Атласов, глава Хангаласского улуса Олег Иринеев, глава 2-го Мальжагарского наслега Александр Алексеев, руководитель предприятия-подрядчика «СТРОЙКОМПЛЕКТ» Владимир Цыпандин и заведующая детского сада «Кыымчаан» Юлия Петрова.