06.10.2022
12:38
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Медицина

Новый автомобиль поступил в Олекминскую центральную больницу

В «Олекминскую центральную районную больницу» поступил новый автомобиль УАЗ по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». 

«Новый автомобиль будет огромным подспорьем для работы медиков Абагинской врачебной амбулатории . В свою очередь от имени коллектива районной больницы хочу выразить огромную  благодарность  главе республики Айсену Сергеевичу НИКОЛАЕВУ, министру здравоохранения РС(Я)  Лене Николаевне АФАНАСЬЕВОЙ за поддержку и понимание», — слова благодарности передаёт Анна Михайловна ГАВРИЛЬЕВА, главный врач ГБУ РС(Я) «Олекминская центральная районная больница».

Фото: Пресс-служба ОЦРБ.
Источник: Пресс-служба ОЦРБ.

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