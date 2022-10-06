06.10.2022
12:38
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Медицина
Новый автомобиль поступил в Олекминскую центральную больницу
В «Олекминскую центральную районную больницу» поступил новый автомобиль УАЗ по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».
«Новый автомобиль будет огромным подспорьем для работы медиков Абагинской врачебной амбулатории . В свою очередь от имени коллектива районной больницы хочу выразить огромную благодарность главе республики Айсену Сергеевичу НИКОЛАЕВУ, министру здравоохранения РС(Я) Лене Николаевне АФАНАСЬЕВОЙ за поддержку и понимание», — слова благодарности передаёт Анна Михайловна ГАВРИЛЬЕВА, главный врач ГБУ РС(Я) «Олекминская центральная районная больница».
Фото: Пресс-служба ОЦРБ.
Источник: Пресс-служба ОЦРБ.
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