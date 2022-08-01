Новый автомобиль по нацпроекту Здравоохранение

На неделе в «Олекминскую центральную районную больницу» поступил новый автомобиль УАЗ» по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». «Новый автомобиль будет огромным подспорьем для работы здравоохранения Олекминского района. Он будет использоваться для нужд поликлинической службы. Огромное спасибо руководству нашей республики, министру здравоохранения РС(Я) за поддержку и понимание», — слова благодарности передаёт Анна Гаврильева, главный врач ГБУ РС(Я) «Олекминская центральная районная больница».

Источник: Пресс-служба Олекминской ЦРБ

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