Новый арт-объект в Нюрбе!

Завтра, 23 августа, в рамках Республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA» в Нюрбе пройдет торжественное открытие нового арт-объекта.

Жителей города ждёт занимательная программа. Много света, живая музыка, караоке, бесплатные угощения и горячий чай – и многое другое! А ещё каждый желающий сможет принять участие в росписи новой спортивной площадки под руководством художницы фестиваля, автора нового нюрбинского мурала Анны Саввиной.

Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Приглашаем жителей Нюрбы поучаствовать в празднике, окунуться в атмосферу творчества и искусства и почувствовать себя настоящим художником! Начало – в 21:00, на новой спортивной площадке в мкр. Дальний Убоян.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia