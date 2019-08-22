22.08.2019
18:20
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Якутия

Новый арт-объект в Нюрбе!

Завтра, 23 августа, в рамках Республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA» в Нюрбе пройдет торжественное открытие нового арт-объекта.

Жителей города ждёт занимательная программа. Много света, живая музыка, караоке, бесплатные угощения и горячий чай – и многое другое! А ещё каждый желающий сможет принять участие в росписи новой спортивной площадки под руководством художницы фестиваля, автора нового нюрбинского мурала Анны Саввиной.

Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Приглашаем жителей Нюрбы поучаствовать в празднике, окунуться в атмосферу творчества и искусства и почувствовать себя настоящим художником! Начало – в 21:00, на новой спортивной площадке в мкр. Дальний Убоян.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia

Источник: Команда фестиваля «LETO YAKUTIA»
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