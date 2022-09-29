Новый арт-объект открыли на Талом озере в Якутске

Проект креативной студии «Aiart» посвящен 390-летию города Якутска и реализован в рамках программы «5 шагов для городов» ВЭБ.РФ, направленной на позитивные быстрые преобразования для создания комфортной городской среды. Арт-объект открыт по ул. Кирова, 18, со стороны Талого озера, и представляет собой мурал протяженностью 46 метров.

На торжественном открытии с приветственным словом от имени Окружной администрации выступила начальник отдела цифровой коммуникации Лия Тихонова. Она отметила, что администрация города Якутска всегда поддерживает полезные инициативы горожан, в том числе молодых художников и дизайнеров.

Главный специалист отдела городской среды Департамента градостроительства Надежда Максимова отметила, что молодежный проект включили в один из шагов программы «5 шагов для городов».

«Цели программы – это благоустройство рядом с домом, экологическое просвещение, расширение возможностей использования городских пространств, создание условий для формирования здорового образа жизни, и для возможностей творчества и наполнения яркими красками нашего города. Реализация программы рассчитана на 1 год», — сказала Надежда Максимова.

На стене в хронологическом порядке изображены узнаваемые, излюбленные горожанами и гостями столицы места нашего города, отметила руководитель креативной студии «Aiart» Айна Куртц.

«Автором проекта является молодой дизайнер Юлия Матвеева, а в самом процессе изображения были задействованы волонтеры – художники, студенты Арктического государственного института культуры и искусств. Кроме того, это не просто художественный, творческий объект, но и сложная конструкторская работа», — подчеркнула Айна Куртц.

По словам автора проекта Юлии Матвеевой, на создание мурала ее вдохновила история города Якутска.

«Думаю, мы не только сделали подарок любимому городу, но и показали историю Якутска совершенно в другом интересном формате. Так, мы в одном произведении изобразили архитектурные объекты, примечательные здания и туристические места столицы», — поделилась Юлия Матвеева.

Проект реализован при поддержке венчурной компании «Якутия».

Новый арт-объект войдёт в общий регистр и будет нести культурную ценность.

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Программа «5 шагов для городов», учрежденная Госкорпорацей ВЭБ.РФ, нацелена на позитивные быстрые преобразования в городах. Программа включает пять шагов, которые охватывают различные сферы городского развития. Комплексная реализация проектов по всем шагам улучшит качество жизни горожан, сформирует привлекательный образ города, повысит конкурентоспособность города в глазах молодежи.

Пять шагов и включенные в них проекты предполагают использование быстрых и недорогих решений, гибкость создаваемых пространств и возможность их трансформировать, активное участие жителей в реализации проектов и возможность взаимодействовать с местным бизнесом для улучшения городской среды.