Новый арт-объект откроют в Якутске

6 ноября в 14:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие уникального арт-объекта «Здесь был!..». Его придумала жительница Якутска Лада ЕВСЕЕВА. Свою идею она подала на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» и выиграла его.

«Культурный след» реализуется на средства Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества, при содействии фонда «Живая Классика» и направлен на развитие культурной среды и внутреннего туризма в городах и селах. В этом году конкурс объединил более 800 участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен идей выбрало 5 лучших проектов, которые действительно могут изменить к лучшему культурную жизнь в мегаполисах. Среди них — идея методиста Исторического парка «Россия – Моя история» Лады Евсеевой, которая задумала установить памятную стелу из автографов и цитат о Якутии выдающихся людей, которые побывали в Республике и прославили её.

«Меня часто спрашивают, по какому принципу я выбирала знаменитостей. Конечно, Стаса Михайлова или Валерия Меладзе, которые приезжали в Якутск, здесь не будет. Критерий был один: все эти люди должны были любить нашу Республику, должны были сделать что-то значимое для неё. Таких людей оказалось очень много, поэтому мы постарались хотя бы упомянуть по одному в каждой категории: геологи, писатели, поэты, учёные, космонавты», — поделилась автор идеи арт-объекта Лада Евсеева.

Всего на арт-объекте будет сделано 29 графических надписей о знаменитых людях. Но узнать о каждом из них можно будет значительно больше. На помощь придут современные технологии и встроенный в постамент QR-код. Наведя на него телефон, можно будет попасть на сайт, где собрана самая подробная информация, начиная от фильмов и художественных картин, до поэм и стихов о знаменитостях, жизнь которых была связана с Якутией.

«Материальный арт-объект будет побуждать исследовать историю. Чтобы узнать какой-то интересный факт о человеке, достаточно будет навести свой телефон на специальный QR-код. Это небанально, интересно и должно подтолкнуть молодёжь к образованию», — считает член Союза Художников Санкт-Петербурга Владимир АНДРЕЕВ.

Скульптор из Санкт-Петербурга отвечал за то, как будет выглядеть новый арт-объект в Якутске. Владимира Андреева вдохновило северное сияние. По его мнению, многие известные личности яркой вспышкой осветили своим присутствием Якутск. Он предложил сделать арт-объект в виде полигональной структуры из листов нержавеющей или кортеновской стали с лазерной прорезкой подписи знаменитостей и гравировкой. Аутентичности в тёмное время суток композиции добавит специальная подсветка. Этот арт-объект сможет служить экраном для видеопроекций (в том числе образовательных) во время фестивалей. Теперь сказать, что он «Здесь был!..» сможет любой желающий. В арт-объекте предусмотрена интерактивная фоторамка.

Всероссийский конкурс «Культурный след» реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества. Официальный сайт: https://kultsled.ru Социальные сети: https://vk.com/kultsled, https://www.facebook.com/groups/kultsled/, https://www.instagram.com/kult_sled/