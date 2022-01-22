Новый антирекорд заражений ковидом

На 22.01.2022 г. выявлено 1003 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 782 случая, — Мегино-Кангаласский район — 57 случаев, — Мирнинский район – 24 случая, — Алданский район – 22 случая, — Хангаласский район – 20 случаев, — Нерюнгринский район – 19 случаев, — Горный район – 15 случаев, — Усть-Алданский район – 12 случаев, — Томпонский район – 10 случаев, — Кобяйский район — 9 случаев, — Таттинский район – 7 случаев, — Намский район – 6 случаев, — Нюрбинский, Сунтарский районы по 5 случаев, — Ленский, Усть-Майский районы по 4 случая, — Оймяконский район – 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 7911 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 870 751 тест.

Фото: Пресс-служба АГиП РС(Я) Источник: Балабкина Breif

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