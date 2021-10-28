Новый антирекорд: 292 случая коронавируса

На 28.10.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 147 случаев, -Жиганский район – 15 случаев, -Кобяйский район — 13 случаев, -Мирнинский район — 12 случаев, -Мегино-Кангаласский район – 11 случаев, -Усть-Майский район — 10 случаев, -Оленекский район — 9 случаев, -Оймяконский, Томпонский районы по 8 случаев, -Нерюнгринский, Сунтарский районы по 7 случаев, -Алданский, Ленский, Нижнеколымский, Хангаласский районы по 6 случаев, -Верхневилюйский, Нюрбинский, Среднеколымский районы по 5 случаев, -Намский район — 4 случая, -Вилюйский район — 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 5 522 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 597 881 тест.409:21

Источник: тгк Балабкина Brief

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