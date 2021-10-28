28.10.2021
09:55
243
Коронавирус
Новый антирекорд: 292 случая коронавируса
На 28.10.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 147 случаев,
-Жиганский район – 15 случаев,
-Кобяйский район — 13 случаев,
-Мирнинский район — 12 случаев,
-Мегино-Кангаласский район – 11 случаев,
-Усть-Майский район — 10 случаев,
-Оленекский район — 9 случаев,
-Оймяконский, Томпонский районы по 8 случаев,
-Нерюнгринский, Сунтарский районы по 7 случаев,
-Алданский, Ленский, Нижнеколымский, Хангаласский районы по 6 случаев,
-Верхневилюйский, Нюрбинский, Среднеколымский районы по 5 случаев,
-Намский район — 4 случая,
-Вилюйский район — 2 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 5 522 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 597 881 тест.409:21
Источник: тгк Балабкина Brief
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.10.2021
102
28.10.2021
109
28.10.2021
242
28.10.2021
224
28.10.2021
173
28.10.2021
283
28.10.2021
662
27.10.2021
1248
27.10.2021
517
27.10.2021
420
27.10.2021
1003
27.10.2021
4884
27.10.2021
346
27.10.2021
392
27.10.2021
1804
27.10.2021
436
27.10.2021
343
27.10.2021
347
27.10.2021
402
27.10.2021
271
27.10.2021
284
27.10.2021
484
27.10.2021
622
27.10.2021
579
27.10.2021
257
27.10.2021
537
27.10.2021
464
27.10.2021
772
27.10.2021
541
27.10.2021
259
27.10.2021
378
27.10.2021
753
27.10.2021
328
27.10.2021
551
27.10.2021
535
27.10.2021
463
27.10.2021
716
27.10.2021
307
27.10.2021
316
27.10.2021
429
27.10.2021
333
27.10.2021
348
27.10.2021
1899
27.10.2021
726
27.10.2021
943
27.10.2021
1017
ТОП НОВОСТИ
27.10.2021
4885
22.10.2021
4315
24.10.2021
4049
23.10.2021
3573
22.10.2021
3126
23.10.2021
2824
26.10.2021
2727
23.10.2021
2724
23.10.2021
2516