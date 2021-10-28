28.10.2021
09:55
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Коронавирус

Новый антирекорд: 292 случая коронавируса

На 28.10.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 147 случаев,

-Жиганский район – 15 случаев,

-Кобяйский район — 13 случаев,

-Мирнинский район — 12 случаев,

-Мегино-Кангаласский район – 11 случаев,

-Усть-Майский район — 10 случаев,

-Оленекский район — 9 случаев,

-Оймяконский, Томпонский районы по 8 случаев,

-Нерюнгринский, Сунтарский районы по 7 случаев,

-Алданский, Ленский, Нижнеколымский, Хангаласский районы по 6 случаев,

-Верхневилюйский, Нюрбинский, Среднеколымский районы по 5 случаев,

-Намский район — 4 случая,

-Вилюйский район — 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 5 522 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 597 881 тест.409:21

Источник: тгк Балабкина Brief
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