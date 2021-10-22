Новый антирекорд — 285 случаев ковида

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Якутии характеризуется 285 случаями новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга сегодня, 22 октября.

По данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я), в республике зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом – 285 случаев. При этом 140 случаев заражения приходится на город Якутск, сообщает ulus.media.

15 случаев COVID-19 зарегистрировали в Нерюнгринском районе, по 13 случаев подтверждено в Мегино-Кангаласском и Намском районах, 12 случаев – в Алданском, 11 – в Мирнинском, 8 – Усть-Алданском. Как сообщила вице-премьер Ольга Балабкина, в этих районах необходимо усилить темпы вакцинации населения.

От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 15 районах. На сегодняшний день под особым контролем находится ситуация в Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и Хангаласском районах.

В целях снятия нагрузки в медучреждениях Якутска развернуты дополнительные койки реанимационного и амбулаторного характера. Все стационары укомплектованы медицинскими работниками и необходимым медицинским оборудованием.

В тяжелом состоянии находятся 190 пациентов, в том числе на ИВЛ — 35 пациентов. 21 % от общего количества заболевших составляет детское население.

Первую вакцину получили 373 974 человека, что составляет 52,2% от общего количества взрослого населения на территории республики. Ревакцинировано 20 807 человек. Во всех районах республики вакцина имеется в достаточных количествах.

«Все медицинские организации республики, первичное звено готово и осуществляет все необходимые меры для того, чтобы лечить новую коронавирусную инфекцию, но и также ждёт всех на вакцинальных участках», — подытожила зампред Правительства Якутии.