Новый 2022 год порадует якутян потеплением

По данным Гидрометцентра России, в эти новогодние выходные в Якутске ожидается облачная погода. В воскресенье температура воздуха днем поднимется до отметки -36 градусов, передает ЯСИА.

Суббота, 1 января 2022 года встретит жителей Якутска с облачной погодой. По прогнозами синоптиков столбик термометра днем покажет отметку -43 градуса, ночью -45. С севера будет дуть слабый ветер со скоростью 1 м/с.

В воскресенье, 2 января, также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит -36 градусов, а ночью -39. Ветер западный 1-3 м/с.