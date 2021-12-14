Новый указ главы Якутии
О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
1) абзацы четвертый, пятый пункта 1 признать утратившими силу;
2) в пункте 2:
а) в подпункте 7 слова «с 06.00 до 23.00 часов» заменить словами «с 06.00 до 00.00 часов»;
б) в подпункте 20 слова «с 06.00 до 23.00 часов» заменить словами «с 06.00 до 00.00 часов»;
в) подпункт 21 после слов «парков культуры и отдыха» дополнить словом «, аттракционов»;
г) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) детских игровых комнат и детских развлекательных центров при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.»;
3) в пункте 2.1:
а) абзац шестой подпункта 1 после слов «за исключением библиотек» дополнить словами «, организаций дополнительного образования»;
б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) с 15 декабря 2021 года в:
детские игровые комнаты и детские развлекательные центры;
аттракционы, расположенные в помещениях.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
14 декабря 2021 года
№ 2204
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