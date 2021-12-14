Новый указ главы Якутии

О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) абзацы четвертый, пятый пункта 1 признать утратившими силу;

2) в пункте 2:

а) в подпункте 7 слова «с 06.00 до 23.00 часов» заменить словами «с 06.00 до 00.00 часов»;

б) в подпункте 20 слова «с 06.00 до 23.00 часов» заменить словами «с 06.00 до 00.00 часов»;

в) подпункт 21 после слов «парков культуры и отдыха» дополнить словом «, аттракционов»;

г) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

«22) детских игровых комнат и детских развлекательных центров при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.»;

3) в пункте 2.1:

а) абзац шестой подпункта 1 после слов «за исключением библиотек» дополнить словами «, организаций дополнительного образования»;

б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) с 15 декабря 2021 года в:

детские игровые комнаты и детские развлекательные центры;

аттракционы, расположенные в помещениях.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава

Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

14 декабря 2021 года

№ 2204