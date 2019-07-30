Новый пост самой элегантной якутянки

Об этом стало известно 30 июля – приказ об утверждении в должности президента Северо-Восточного федерального университета Евгении Михайловой подписал министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.

Президент рассматривает стратегические аспекты развития вуза, ставит вопросы, касающиеся партнерских отношений с крупными предприятиями, усиливает работу по оказанию помощи в развитии и стимулировании молодых ученых, сотрудников вуза, студентов.

Как ранее отмечала Евгения Михайлова, в ее планах расширение работы по пополнению эндаумент-фонда и всего того, что касается целевого капитала СВФУ. «Важно усилить работу по оказанию помощи в развитии и стимулировании молодых ученых, сотрудников вуза, студентов. Фонд должен быть не меньше одного миллиарда рублей. Как ректора моя задача была представление вуза на федеральном уровне – на должности президента перспектив не менее много», – сказала она.

«Задача университета в том, что мы должны доказать, что мы не просто отобранный коллектив вуза, который показывает хороший уровень в рейтингах. Мы хотим показать, что мы являемся коллективом, достойным стать центром науки и образования мирового уровня по тем или иным направлениям. Есть такие талантливые ученые, которые очень преданны своей работе, проводят исследования, делают открытия. Но зачастую они не могут представить себя перед СМИ или правильно направить свою деятельность в партнерстве с другими организациями, подготовить нужные отчеты. Этим и должны заниматься руководители вузов – помогать ученым реализовать свой потенциал», – добавила президент СВФУ.

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