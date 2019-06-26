Новый пост Александра Дьячковского

Александр ДЬЯЧКОВСКИЙ, до сих пор работавший заместителем директора природного парка «Ленские столбы» с 1 июля выходит на новую работу.

20 июня 2019 г. министр охраны природы Российской Федерации Д.Н. КОБЫЛКИН подписал приказ №504-лс, которым назначил его директором Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Усть-Ленский». Об этом сообщил в соцсети Аркадий СЕМЕНОВ, депутат Ил Тумэна и директор природного парка «Ленские столбы».

Александр Николаевич родом из Мегино-Кангаласского улуса. Ранее работал начальником управления муниципального жилья администрации города Якутска, при Илье МИХАЛЬЧУКЕ. Затем в составе его команды работал в администрации Архангельской области руководителем Комитета по экологии. Вернувшись на родину, стал руководителем проекта Универсальная лизинговая компания «ЭКСПО лизинг». В последние годы востребован в системе охраны природы. И вот, новое назначение.

Александр Дьячковский очень ответственный руководитель, умеет выстраивать коммуникации, принимать решения. В 1998 году, когда ысыах Туймаады впервые был проведен в местность Ус Хатын, оргкомитет назначил Александра Николаевича комендантом праздника. И вся техническая инфраструктура Ус Хатын была впервые устроена комендантом Дьячковским.

Александр Николаевич регулярно организует соревнования по пулевой стрельбе памяти своего деда — войскового разведчика ВОВ Василия Ивановича ЯКОВЛЕВА – Якутского Чапая.