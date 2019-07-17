Новый пост Афанасия Максимова

Вчера, 16 июля Афанасий МАКСИМОВ сообщил в своем фейсбуке, что стал председателем Совета директором АО «САХАТЭК».

Как стало известно SakhaLife, приступил он к своему посту загодя. Но именно вчера получены все необходимые согласования в Москве, почему ньюсмейкер и выложил новость в соцсеть. Сегодня днем Афанасий Николаевич прилетел в Якутск.

Напомним, что в ноябре прошлого года Айсен НИКОЛАЕВ в интервью РИА Новости сообщил о проекте собственного производства моторного топлива для нужд республики. Глава республики отметил, что поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса им даны.

В октябре прошлого года Афанасий Максимов сообщил в своем фейсбуке, что с Айсеном Сергеевичем обстоятельно обсудили участие республики в нефтегазовой отрасли.

— Ил Дарханом поставлена задача в ближайшие 5 лет уйти от дорогого завоза извне, искать пути и наладить производство собственного дизтоплива, бензина и авиакеросина. Задача амбициозная и не простая. Но, у новой команды нового Главы РС(Я) не решаемых задач нет, — отметил Афанасий Максимов.

В октябре в Якутск приезжал топ-менеджер «Газпрома» Александр МАНДЕЛЬ. Состоялась встреча в верхах, на которой, по данным SakhaLife, было принято решение, что Александр Мандель и бывший руководитель «Саханефтегаза» Афанасий МАКСИМОВ на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) совместно с Республикой Саха (Якутия) создают предприятие по переработке природного газа на территории РС (Я).

Как сообщил тогда SakhaLife в эксклюзивном интервью. Афанасий Максимов, новое предприятие с условным названием САХАТЭК будет холдингового типа, оно будет представлено в нефтегазовой отрасли республики начиная от переработки природного газа в синтетические моторные топлива (дизельное, бензин, керосин) до геологоразведки, бурения, добычи, сервиса и т.д.

И вот, АО «САХАТЭК» зарегистрировано 2 июля 2019 года. Основной вид деятельности — добыча природного газа и газового конденсата. Размер уставного капитала – миллион рублей.

Как сообщил Афанасий Максимов, учредителями проекта являются очень серьезные компании. Внесение изменений в ЕГРЮЛ займет некоторое время.

Таким образом, Якутия и Газпром, похоже, договорились об условиях партнерства по производству ГСМ с добычей и сервисом в республике и оформили это документально. В деловых кругах это считается важнейшей вехой. Далее предприятие должно приступить к активной фазе работы.