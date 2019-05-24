Новый побег из якутской колонии

23 мая 2019 года на участке колонии-поселения исправительной колонии № 3, расположенной в п. Верхний Бестях Республики Саха (Якутия), на дневной проверке на рабочем месте было выявлено отсутствие осужденного Каратаева Николая Прокопьевича, 05.12.1986 г.р., уроженца Кобяйского района Якутской АССР.

Каратаев Н.П. осужден Якутским городским судом по ч. 2 ст. 158 УК РФ на срок 3 года лишения свободы.

Приметы: рост средний – примерно 168 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. На голове с левой стороны шрам длиной 8 см.

Имеет татуировки: на правом плече изображен дракон, на левом плече – парусник, на спине – сцена охоты, на груди – звезды.

При получении какой-либо информации о разыскиваемом лице просим граждан незамедлительно сообщить в УФСИН России по Республике Саха (Якутия) по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 10 или по телефонам: 34-16-26, 46-06-68, 8-924-868-6544, 8-914-306-8428, 8-964-424-0548.

Справка: В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.