Новый Белоснежный навес в ОРТО ДОЙДУ!

Спешим порадовать свежей новостью всех жителей и гостей нашего г. Якутска и близлежащие районы!

В Туристическом комплекс ОРТОДОЙДУ открыл свои воздушные двери новый белоснежный навес вместимостью до 500 человек!

Свадьбы! Банкеты! Юбилеи! Пышные торжества! Громкие дни Рождения – уже принимаются по заявкам и раннем бронировании!

Воплощайте все свои креативные идеи при оформлении навеса, так как территория большая, и фантазии можно разгуляться не на шутку!

Воздушные полотна придают нашему навесу легкость и воздушность, а сидя за праздничным столом, можно насладиться дыханием нашей якутской природы и узреть самые красивые пейзажи!

Мы очень рады Вам представить наш новый свежий навес в нашем любимом месте отдыха.

Мы готовы принимать своих гостей и дарить радость!

Приезжайте к нам, в ОРТО ДОЙДУ! Мы Вас ждем!

Телефоны для бронирования и заказов: 711227, 89246636777

Адрес: Покровский тракт 49 км.

Instagram: orto_doydu_restoran

Сайт: orto-doydu.ru