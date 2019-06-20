Новый Белоснежный навес в ОРТО ДОЙДУ!

Спешим порадовать свежей новостью всех жителей и гостей нашего г. Якутска и близлежащие районы!
В Туристическом комплекс ОРТОДОЙДУ открыл свои воздушные двери новый белоснежный навес вместимостью до 500 человек!
Свадьбы! Банкеты! Юбилеи! Пышные торжества! Громкие дни Рождения – уже принимаются по заявкам и раннем бронировании!
Воплощайте все свои креативные идеи при оформлении навеса, так как территория большая, и фантазии можно разгуляться не на шутку!
Воздушные полотна придают нашему навесу легкость и воздушность, а сидя за праздничным столом, можно насладиться дыханием нашей якутской природы и узреть самые красивые пейзажи!
Мы очень рады Вам представить наш новый свежий навес в нашем любимом месте отдыха.
Мы готовы принимать своих гостей и дарить радость!
Приезжайте к нам, в ОРТО ДОЙДУ! Мы Вас ждем!
Телефоны для бронирования и заказов: 711227, 89246636777
Адрес: Покровский тракт 49 км.
Instagram: orto_doydu_restoran
Сайт: orto-doydu.ru