Новый банкетный навес в Орто Дойду!

Свадьба? Юбилей? Деловой банкет? День Рождения?

Легко можно отметить в новом белоснежном навесе Орто Дойду под открытым небом!

Колорит якутской кухни, великолепие матушки-природы и свежий воздух вдали от городской суеты сделают ваше праздничное торжество незабываемым!

Воплощение необычных идей в праздник и масштабность территории не только позволяют разыграться фантазии при оформлении, но и задать индивидуальность событию.

Вместимость данного навеса до 500 человек, поэтому мы готовы принимать самые ответственные и пышные события Якутии.

Гастрономия якутской кухни придаст вашему торжеству изысканность по самым доступным ценам. Ведь мы стремимся создать именно волшебность моментам, которые запомнятся надолго.

Команда Орто Дойду сделает Ваш день незабываемым и воплотит все Ваши необычные идеи в реальность!

Ждем Ваших заявок по телефонам: 711227, 89246636777

Адрес: Покровский тракт, 49 км.

Сайт: orto-doydu.ru

Instagram: @orto_doydu_restoran