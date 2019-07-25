Новые страницы «Сахабулт» в instagram

У «Сахабулта» теперь две страницы в Instagram

Мужской ассортимент будет представлен по адресу @tdsakhabult, а изделия для женщин и детей — @sakhabult_fashion

Компания «Сахабулт» предлагает своим клиентам по-новому взглянуть на женскую и мужскую коллекции. На наших страницах вы найдете информацию обо всей линейке зимней обуви и унтах, головных уборах, домашней обуви и все самые свежие новости, розыгрыши и акции «Сахабулт»

Рады сообщить, что по многочисленным просьбам продлена акция для наших покупателей – демисезонную обувь производства «Сахабулт» можно купить с 30%-ой скидкой до 31 июля

Также действует скидка 7% для всех подписчиков фирменных аккаунтов «Сахабулт» в Instagram 👍

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🔸Сахабулт Fashion

🔸ул. 50 лет Советской Армии 3

🔸пр. Ленина 25 ТЦ Илин Энэр

🔸Аэропорт г. Якутск

🔸Консультанты на связи по WA 8-924-765-0724

🔸Пн-Пт 10:00-20-00, сб 10:00-18:00

🔸8(4112) 25-07-24, 8(4112)43-55-37

🔸Торговый отдел: 8(4112) 21-22-23

🔸Мужские товары 👉 @tdsakhabult