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Новые подробности к вопросу о «земельной мафии» Якутска

В июне мэрия Якутска сообщила о первых итогах борьбы с «земельной мафией».

Житель Якутска, которому предъявлено обвинение в незаконном приобретении земельного участка путем обмана, выразил желание добровольно возместить ущерб городскому округу в сумме около 900 тыс. рублей. Таковы первые итоги борьбы с «земельной мафией», объявленной в Якутске, сообщила окружная администрация города.

Накануне стало известно о завершении расследования первого дела о «земельных махинациях» в Якутске. Обвинение предъявлено гражданину Ч-ву по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Стоимость причиненного городу ущерба, согласно оценке, составила 889 тысяч рублей. ​ Обвиняемый Ч-в выразил желание в добровольном порядке возместить причиненный ущерб.

Указанное дело расследуется Управлением ФСБ РФ по РС(Я).

Напомним, ранее глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА заявляла о многочисленных признаках нарушений, выявленных при выделении земельных участков. В том числе речь идет о возможной схеме легализации земельных участков путем внесения современных подложных распоряжений руководства города, отпечатанных на печатной машинке и датируемых 90-ми годами прошлого века, в подшивки документов, хранящихся в городском архиве, отослал в далекие 90-ые Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.

SakhaLife уцепился за первую букву фамилии обвиняемого – Ч. И наши источники информации сообщили следующее:

Оказалось, что речь идет о некоем Максиме ЧУЛКОВЕ, предпринимателе, который занимается сделками с жильем и попутно строительством недвижимости.

Фамилию Чулкова громкой не назовешь. Однако по данным источников его мать — Лидия КИРИЛЛОВА, как выяснилось, работала секретарем-референтом у мэра города. Она работала у мэра Юрия ЗАБОЛЕВА, который руководил Якутском с 2007-го по 2012 годы. Еще ранее Лидия Ильинична работала секретарем приемной Заболева в бытность того первым вице-спикером Ил Тумэна. И вместе с шефом перешла на работу в мэрию. Юрий Вадимович даже поздравил ее как-то через газету в профессиональный праздник – день секретаря.

Интересное совпадение: ее тезка – Л. И. КИРИЛЛОВА привлекалась к уголовной ответственности за незаконные махинации с землей города.

 

ЦИТАТЫ ИЗ РЕШЕНИЯ СУДА:

«2013 года Кириллова Л.И. обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) с заявлением о регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: ____, имеющий кадастровый № к которому в качестве правоустанавливающего документа, свидетельствующего о наличии права собственности на данный земельный участок, приложила выписку из Решения Исполкома Якутского городского совета народных депутатов № от ____ 1988 г. (далее — решение исполкома ЯГСНД). ____ 2013 года за Кирилловой Л.И. зарегистрировано право собственности на земельный участок, имеющий кадастровый №.

 

В период времени с ____ 2013 по ____ 2014г. (точное время не установлено) Кириллова Л.И., заведомо зная о том, что право собственности на земельный участок, отведенный ей (Кирилловой) решением исполкома ЯГСНД является зарегистрированным, приняла преступное решение незаконно приобрести право собственности на земельный участок, общей площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: ____, имеющий кадастровый № (далее — земельный участок). В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное приобретение права собственности на земельный участок, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ____ 2014 по ____ 2014 Кириллова Л.И. обратилась к гр. А. с просьбой оказать помощь в регистрации права собственности на якобы выделенный ей (Кирилловой Л.И.) под индивидуальное жилищное строительство земельный участок. В подтверждение своих слов Кириллова Л.И. предъявила А., в том числе, архивную выписку из решения исполкома ЯГСНД, при этом, желая скрыть свои преступные намерения, Кириллова Л.И. не сообщила А., что решение исполкома ЯГСНД уже использовала в 2013 году при регистрации права собственности на земельный участок, имеющий кадастровый №. А., не осведомленный о преступных намерениях Кирилловой Л.И., согласился ей (Кирилловой) оказать помощь.

Далее, ____ 2014 Кириллова Л.И., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное приобретение права собственности на земельный участок, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, подписала А. нотариально удостоверенную доверенность, для представления её (Кирилловой) интересов в государственных органах и иных организациях при незаконном оформлении права собственности на земельный участок, которую, в период с ____ 2014 по ____ 2014, вместе с выпиской из решения исполкома ЯГСНД и иными документами, необходимыми для » регистрации права, передала А.

После этого, ____ 2014 А., действуя от имени и по поручению Кирилловой Л.И., не осведомленный о её (Кирилловой) преступных намерениях, обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации : кадастра и картографии по PC (Я) с заявлением о регистрации права собственности на земельный участок, к которому в качестве правоустанавливающего документа, свидетельствующего о наличии права собственности на земельный участок, (приложил полученную у Кирилловой Л.И. выписку из решения исполкома ЯГСНД. ____ 2014 за Кирилловой Л.И. зарегистрировано право собственности на земельный участок, что позволило ей (Кирилловой) распоряжаться данным недвижимым имуществом как своим собственным.

При назначении наказания подсудимой суд отягчающих наказание обстоятельств не усматривает, а как смягчающее наказание обстоятельство учитывает первую судимость, полное признание вины и раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение причиненного вреда, положительные характеристики с места работы и жительства, пожилой возраст, состояние здоровья.

Суд не принимает доводы защиты о совершении преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, т.е необходимость приобретения лекарств, памперсов к тяжело больному мужу, который скончался ____ 2014 году, тяжелобольной матери, которая скончалась ____ 2015 года как смягчающее наказание обстоятельство. Подсудимая хотя и получала пенсию, однако, она была достаточно материально обеспечена, чтобы приобрести лекарства, ухаживать за тяжело больными родными.

Суд учитывает тяжкий характер совершенного преступления, однако, с учетом личности подсудимой, которая впервые совершила преступление, материально обеспечена, характеризуется исключительно положительно, смягчающих наказание обстоятельств в совокупности назначает наказание в виде штрафа»

 

В декабре 2016 года Кириллова Л.И. была осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Дело рассматривала судья Т.И. КУЛАКОВСКАЯ.

Источники сообщают, что в тот же период – в ноябре 2016 года тезка дяди Максима Чулкова – Виталий Ильич КИРИЛЛОВ также предстал перед судом.

 

ЦИТАТЫ ИЗ РЕШЕНИЯ СУДА:

«2011 г. Кириллов В. И. обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РС(Я) с заявлением о регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: г____., имеющий кадастровый номер: №, к которому в качестве правоустанавливающего документа, свидетельствующего о наличии права собственности на данный земельный участок, приложил выписку из Постановления Президиума Якутского городского Совета народных депутатов № от ____ 1991 г., далее постановление ЯГСНД.

____ 2011 г. за Кирилловым В.И. зарегистрировано право собственности на земельный участок, имеющий кадастровый номер №.

В период времени с ____ 2011 г. по ____ 2013 г. (точное время не установлено) Кириллов В. И., заведомо зная о том, что право собственности на земельный участок, отведенный ему постановлением ЯГСНД, является зарегистрированным, принял преступленное решение незаконно приобрести право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: г____., имеющий кадастровый номер №, далее земельный участок.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное приобретение право собственности на земельный участок, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, ____ 2013 г. Кириллов В. И. обратился другому лицу с просьбой оказать помощь в регистрации права собственности на якобы выделенный ему под индивидуальное жилищное строительство земельный участок.

В подтверждение своих слов Кириллов В. И. предъявил другому лицу копию Постановления ЯГСНД.

При этом, желая скрыть свои преступные намерения, Кириллов В. И. не сообщил другому лицу, что Постановление ЯГСНД уже использовал в 2011 г. при регистрации права собственности на земельный участок, имеющий кадастровый номер №.

Другое лицо, не осведомленное о преступных намерениях Кириллова В. И. согласилось ему оказать помощь.

____ 2013 г. Кириллов В. И., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное приобретение права собственности на земельный участок, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, подписал другому лицу нотариально удостоверенную доверенность, для представления его интересов в государственных и иных организациях при незаконном оформлении права собственности на земельный участок.

После этого, ____ 2013 г. другое лицо, действуя от имени и по поручению Кириллова В. И., не осведомленное о его преступных намерениях, обратилось в архив МО «___» с заявлением о предоставлении копии Постановления ЯГСНД.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Кириллову В. И. суд смягчающими его наказание обстоятельствами признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. п. «и, к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Из приговора от ____ 2006 г. следует, что Кириллов В. И. осужден за совершение умышленного особо тяжкого преступления.

С момента условно-досрочно освобождения подсудимого Кириллова В. И. от отбывания наказания и на день совершения преступления не истекли восемь лет (п. «д» ч. 2 ст. 86 УК РФ (в ред. до 23 июля 2013 г.), то есть его судимость от ____ 2006 г. является не погашенной.

В настоящее время подсудимым Кирилловым В. И. совершено умышленное тяжкое преступление.

Таким образом, противоправные действия подсудимого Кириллова В. И. в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ образуют опасный рецидив преступлений.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый Кириллов В. И. добровольное возместил имущественный ущерб и перечислил на счет Окружной администрации «___» сумму ___ рублей, представитель потерпевшего В.И. отказался от иска, то есть в настоящее время отпала правовая необходимость, возникшая при наложении ареста имущества подсудимого Кириллова В. И.

КИРИЛЛОВА В.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание в виде в виде штрафа в размере ___ рублей без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.»

 

Кириллов В.И. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Дело рассматривал судья Г.Л. НИКОЛАЕВ.

 

И вот теперь мэрия сообщила, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Максима Чулкова. Совпадение?

 

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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