Новые кадровые назначения в мэрии Якутска

Евгений Григорьев на общегородской планерке 16 января объявил о новых кадровых назначениях в окружной администрации Якутска: руководителем Правового департамента назначен Анатолий Спартакович Илларионов, до этого возглавлявший Управление муниципальных инспекций. Руководителем Управы Центрального округа назначен Юрий Робертович Семенов.

Источник: тгк ЯКУТСК

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