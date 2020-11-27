Новые жертвы: 4 человека умерли от коронавируса в Якутии

SakhaLife.ru Сегодня, 27 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. За сутки в регионе зарегистрировано 217 новых случаев коронавирусной инфекции, 48 носителей COVID-19: Из них в Якутске — 116 случаев. Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 4. За все время в республике зарегистрировано 19408 случаев заболевания COVID-19, 214 случаев летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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