27.11.2020
12:04
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Коронавирус

Новые жертвы: 4 человека умерли от коронавируса в Якутии

SakhaLife.ru

Сегодня, 27 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 217 новых случаев коронавирусной инфекции, 48 носителей COVID-19:

Из них в Якутске — 116 случаев.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 4.

За все время в республике зарегистрировано 19408 случаев заболевания COVID-19, 214 случаев летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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