21.09.2022
19:20
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Официально

Новые заявления министра обороны Сергея Шойгу

— База мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы.
— Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений.
— Директива о частичной мобилизации мною подписана, задания регионам определены, указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы, поручаю приступить к исполнению.
— Поручил организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям, охрану участков, пунктов приёма и сбора граждан.

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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