Новые заявления министра обороны Сергея Шойгу

— База мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы.

— Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений.

— Директива о частичной мобилизации мною подписана, задания регионам определены, указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы, поручаю приступить к исполнению.

— Поручил организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям, охрану участков, пунктов приёма и сбора граждан.

Фото: Телеграм Источник: Телеграм

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх