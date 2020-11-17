Новые задачи Федерации кикбоксинга Якутии

Первый зампред правительства РС (Я) Алексей Колодезников провел совещание по вопросам организации и проведения чемпионата и первенства России по кикбоксингу.

Соревнования планируется провести в Якутске с 5 по 11 апреля 2021 года. Перед оргкомитетом стоит задача: проведение чемпионата на высоком спортивном уровне, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в стране, внесшую немало коррективов в процесс подготовки.

Как отметил президент Федерации кикбоксинга, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов, проведение чемпионата послужит дальнейшему развитию и популяризации кикбоксинга, пропагандирует идеи олимпийского движения в Якутии.

«Чемпионат по кикбоксингу пройдет в разделе К-1 по принятым международным стандартам. Нам необходимо решить вопросы подготовки сборной команды, транспортировки спортсменов со всей страны, продумать общую стилистику наград, а именно медалей и поясов победителям. Считаю, что в них должен присутствовать наш национальный колорит, как это было на чемпионате России по вольной борьбе, когда призерам, помимо Российских, вручались медали, изготовленные в Якутии. На должном уровне необходимо организовать прием приглашенных почетных гостей, среди которых будут действующие чемпионы мира и Европы. Все моменты будут согласовываться с Федерацией кикбоксинга России» — добавил Сергей Ларионов.

Федерацией кикбоксинга Якутии решается вопрос по организации тренировочных сборов якутских спортсменов за пределами нашего региона. Времени до апреля следующего года остается немного, но Федерация намерена приложить все усилия для того, чтобы наши кикбоксеры показали себя только с лучшей стороны.