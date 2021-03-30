Новые возможности для корпоративных клиентов АЭБ

Подать заявки на услуги инкассации, эквайринга, подключение к программе «ВЭД-Валютный контроль», а также на открытие депозитов в Алмазэргиэнбанке индивидуальные предприниматели и юридические лица теперь могут без посещения офиса АЭБ — через официальный сайт albank.ru/ru/corp/

«АЭБ продолжает развивать дистанционные сервисы для корпоративных клиентов банка. С августа прошлого года появилась возможность подать заявку на кредиты по «Программе 9,95» и «Бизнес-Партнер» через сайт. Сейчас мы расширили перечень услуг, включив в него наиболее востребованные у предпринимателей, юридических лиц. Клиент подает заявку в любое время и в любом месте, далее с ним связывается наш специалист для дальнейших консультаций», — сообщил UX-дизайнер Управления маркетинга и развития продуктов Департамента корпоративного бизнеса Айаан ТУМУСОВ.

Он напомнил, что комиссия за эквайринг составляет от 1,5%. Однако в Алмазэргиэнбанке стартовало эксклюзивное предложение для партнеров системы лояльности «СВОИ», имеющих зарплатный проект в банке, — сниженный тариф по торговому эквайрингу, на текущий момент он составляет 1%.

«В числе преимуществ эквайринга в АЭБ – быстрое подключение терминала, его бесплатная установка. Все устройства оборудованы сим-картами, услуги связи по которым оплачивает банк. У АЭБ есть собственный процессинговый центр. Это позволяет производить все расчеты по картам быстро и беспрепятственно. Мы также бесплатно консультируем и проводим обучение для сотрудников предприятий по всем вопросам, связанным с приемом банковских карт», — отметил Айаан Тумусов.

Подробности – на сайте АЭБ www.albank.ru в разделе «Корпоративным клиентам» или по телефонам горячей линии банка 88001003422 и 8(4112)34-22-22.