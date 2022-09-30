Новые возможности Алданской ЦРБ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Количество инфарктов и инсультов в республике влияет на показатели смертности населения. Основная задача регионального проекта «Борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» снижение смертности населения. В проект включены мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая вопросы ранней диагностики и профилактики сердечно­-сосудистых заболеваний, мероприятия по переоснащению медицинских организаций лечебно-диагностическим оборудованием.

Так, Алданская центральная районная больница сегодня оснащена в достаточной мере. В этом году в ЦРБ поступила диагностическая и реанимационная аппаратура, а также реабилитационные приспособления и тренажеры.

Аппарат для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей и тренажер обратной связи с беговой дорожкой незаменимы в процессе реабилитации пациентов, перенесших инсульт или инфаркт. Для успешного восстановления чрезвычайно важен реабилитационный период, предусматривающий комплексную терапию, в том числе, лечебную физкультуру.

Стабилометрический компьютерный комплекс позволит диагностировать состояние функции равновесия. Платформа, анализируя способность больного управлять своим телом, применяется как в диагностике, так и в реабилитации, кроме того, может использоваться и как тренажер.

В июне в больницу поступили два реабилитационных подвеса для вертикулизации пациента. Благодаря таким ортопедическим приспособлениям, больной, лишенный возможности двигаться, может принимать вертикальное положение, получая возможность сидеть или полулежать в кровати.

Также в рамках программы больница получила две современные системы искусственной вентиляции легких.

Наряду с аппаратурой в палатах стационара появились 10 новых функциональных кроватей. Адаптированные к клиническим условиям койки обеспечивают пациенту комфорт и позволяют самостоятельно производить ряд действий. Благодаря их подвижной конструкции, транспортировка больных не представляет проблемы. В то же время, постельный режим на функциональной кровати позволяет исключить образование пролежней.

Медики отмечают, что оснащение, поступившее и поступающее в Алданскую ЦРБ по Нацпроекту, открывает широкие возможности в диагностике, лечении и восстановлении больных.