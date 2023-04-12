Новые водопропускные трубы устанавливают на автодороге Яна

ДОРОЖНЫЕ СТРОИТЕЛИ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ НА АВТОДОРОГЕ «ЯНА»

АО «ДЭП №135» (входит в Группу «РИК») ведет капитальный ремонт водопропускных труб на автодороге «Яна»: недавно дорожники завершили работы на третьем из семи участков, в апреле начнут следующий. Теперь дорогу не будет размывать. Этот и еще два объекта – переходящие с прошлого года. Кроме того, в марте предприятие заключило два новых контракта — на содержание участка автодороги «Колыма» и устройство временного объезда на автодороге «Оймякон».

На региональной автодороге «Яна» дорожные строители заменяют водопропускные трубы: недавно завершили работы на участке км 143+474, в апреле приступают к участку км 82+700. Капремонт даст несколько преимуществ: само собой, новые гофрированные трубы всегда лучше старых, к тому же они имеют больший диаметр, и в нескольких местах увеличится их количество.

«Водопропускные трубы надо заменить до того, как пойдет вода. Мы ведем работы по капремонту для того, чтобы при оттайке снега вода проходила, не затрагивая дорожное полотно, и чтобы не приходилось ремонтировать дорогу каждый год», — пояснил генеральный директор АО «ДЭП №135» Александр Свинобоев.

Раньше дорогу размывало, происходило это весной при оттайке, а также летом при обильных дождях. Трубы малого диаметра не справлялись с потоком воды из переполненных горных рек и ручьев. Теперь и размер труб больше, и на особо проблемных участках вместо одной будет по две или три трубы в зависимости от водотока.

В «ДЭП №135» рассказали об основных этапах работы. В первую очередь дорожники делают временный объезд, и движение транспорта в период ремонта идет по нему. Старую трубу выкапывают, делается котлован, новая гофрированная труба собирается из нескольких частей, ее укладывают, засыпают и делают новое земляное полотно и дорожное покрытие. Всего задействовано 16 человек – рабочие, механизаторы, инженеры.

Участок автодороги «Яна» км 82+700 для «ДЭП №135» — второй с начала текущего года и четвертый с момента заключения контракта в прошлом году. На остальных работы завершатся к августу 2023 года. При этом сами трубы будут заменены в ближайшее время, после останется устройство дорожного покрытия и элементов безопасности дорожного движения.

Помимо этого объекта есть еще два переходящих с прошлого года – ремонт федеральной автодороги «Колыма» и содержание региональной автодороги «Алдан».

Кроме того, в марте предприятие заключило два новых контракта – содержание дороги «Колыма» и временный объезд на региональной автодороге «Оймякон».

По региональным дорогам заказчикам является Управление автомобильных дорог РС(Я), по федеральным – ФКУ «Упрдор «Вилюй».