Новые виды спорта VIII летних Международных игр «Дети Азии»

В соревновательную программу дополнительно вошли стендовая стрельба, шахматы, танцевальный спорт, кикбоксинг. Также Международным комитетом «Дети Азии» предложено рассмотреть возможность включения киберспорта. Об этом речь шла на совещании главы республики Айсена Николаева по вопросам подготовки и проведения VIII летних Международных спортивных игр в 2024 году в Якутске.

«Опыт проведения летних международных Игр «Дети Азии» во Владивостоке в этом году и те подходы, которые сейчас формируются по проведению II зимних Игр в Кузбассе в феврале-марте следующего года, показывают высокий интерес команд других стран к участию в этих масштабных соревнованиях. Абсолютное большинство азиатских стран не присоединилось к санкциям. Для подготовки к следующим летним Играм у нас осталось полтора года», — сказал глава.

Как отметил Айсен Николаев, организационный комитет возглавит полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По словам зампреда Сергея Местникова, планируется участие команд из 40 стран Азии, 7 федеральных округов и регионов России. Общая численность участников Игр может составить до 3000 человек.

Соревнования пройдут на площадках 21 спортивного объекта Якутска. Планируется реконструкция стадиона «Туймаада». Также проведут ремонт улично-дорожной сети, объектов спорта, питания, проживания участников.

Подводя итоги обсуждения, Айсен Николаев обозначил приоритетные задачи по отдельным направлениям подготовки к проведению Игр: реконструкция и ремонт объектов, благоустройство, размещение, логистика и питание участников, культурная программа, подготовка сборных команд республики.

Глава поручил создать в этом году штаб по координации работ по ремонту и благоустройству, чтобы значительная часть работ была выполнена в следующем году.

«Мы более тесно работаем с органами исполнительной власти стран Азии, именно с теми, которые непосредственно занимаются подготовкой и развитием спортивного резерва у себя в стране», — прокомментировал президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

По словам Владимира Максимова, в олимпийском комитете стран Азии все только положительно воспринимают решение, что Игры вернутся домой, и в Генеральной ассамблее национальных олимпийских комитетов получили в очередной раз заверение, что «Дети Азии» состоятся, и никаких преград по отношению к Играм не будет применяться.

Международные спортивные игры «Дети Азии» учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году. Летом текущего года VII летние Игры прошли в г. Владивостоке. По указу главы республики Айсена Николаева VIII летние Игры состоятся в июле 2024 года в Якутске.

В программу Игр входят 17 обязательных видов спорта, также организатор вправе включить в программу не более 5 дополнительных состязаний по видам спорта.

Игры «Дети Азии» пользуются патронатом Международного олимпийского комитета, ЮНЕСКО и поддержкой Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России и признаны ЮНИСЕФ.