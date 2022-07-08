08.07.2022
19:34
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Экология
Новые виды бабочек обнаружили в Моме
В Момском районе проведена экспедиция по изучению ареала обитания бабочек
В Якутии насчитывается более 600 видов бабочек. В Красную книгу республики занесено 10 видов, которым угрожает наибольшая опасность – их, запрещено отлавливать в коммерческих целях, сообщает тгк Заповедная Якутия
В июне 2022 старшим государственным инспектором природного парка «Момский» Иннокентием Федоровым была проведена экспедиция по Момскому хребту. Иннокентий Иннокентьевич с 2019 года занимается изучением ареала обитания бабочек Момского улуса. В 2019 году были выявлены два новых подвида парусников: парусник Арбугаева, подвид парусника Феба. Читайте об изучении редкой бабочки на сайте Дирекции: https://dbrsakha.ru/v-momskom-rayone-provedena-yekspedici/
Фото: тгк Заповедная Якутия
Источник: тгк Заповедная Якутия
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