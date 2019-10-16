Новые вездеходы на вооружении Минэкологии

Автопарк Минэкологии Якутии пополнился новой техникой. В эти дни в Якутск доставлены новые автомобили «Камаз», «УАЗ», треколы, снегоходы, лодочные корпуса и моторы.

По словам министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамина Афанасьева, новая техника будет задействована для проведения экологического надзора и мониторинга на территории республики.

«Техника выбрана специально с учетом специфики региона, где много водных объектов, непроходимой тайги и предназначена для работы при низких температурах. На сегодня большая часть техники уже направлена в территориальные подразделения министерства для несения службы».

Приобретение новой и такой необходимой техники в работе экологов стало возможным благодаря выделенным средствам в рамках указа Главы РС(Я) «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».

«Сегодня снегоболотоход «Трэкол» уже находится в Сунтаре и будет применяться для выполнения рейдовых мероприятий на труднодоступных участках и мест промышленного освоения в Сунтарском улусе. Мы очень благодарны руководству республики и родного министерства за поддержку и доверие. Надеемся, что данное транспортное средство послужит нам верой и правдой на долгие годы», — сказал руководитель Сунтарской инспекции государственного экологического надзора Сергей Николаев.

Алданское отделение Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий впервые получило лодку, буран и автомобиль «УАЗ».