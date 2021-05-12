Новые участники праймериз

Количество заявок на предварительное голосование «Единой России» в Якутии увеличилось до 26 человек.

12 мая зарегистрированы документы кандидатов: Афанасьев Сахамин Миланович, Маяков Сергей Валентинович, Иванов Роберт Робертович, Васильев (Басылаев) Алексей Эдуардович, Степанов Иван Васильевич, Мамаева Туяра Александровна, Рожина Сусанна Даниловна.

Политконсультант РИК, Петр Шамаев отметил, что в этом политическом сезоне региональное отделение партии получило большое количество заявок на участие праймериз – количество участников предварительного голосования, по сравнению с 2016 годом, выросло практически в два раза.

«Участников праймериз сейчас 26 человек, это больше, чем в предыдущий период. Причем половина участников предварительного голосования – это опытные политики – такие как Галина Данчикова, Сахамин Афанасьев, Елена Голомарева, Алиш Мамедов, Валерий Лютый и другие. Предварительное голосование «Единой России» так же все больше привлекает молодое поколение жителей республики. Впервые в Якутии такое большое количество заявок на праймериз от молодежи, 12 человек в нашем списке — это участники младше 35 лет, лидеры молодежи по своим направлениям: медицинское сообщество, профсоюзная и волонтерская деятельность, предприниматели, сфера ЖКХ, промышленность и медиасфера.»

По сравнению с предвыборной кампанией 2016 года, где участвовало только двое представителей молодого поколения якутян, в этом году идет заметное обновление партийных рядов.

Напомним, что прием документов на праймериз продлится до 14 мая включительно.

Список кандидатов,

подавших заявки на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения

от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва