12.05.2021
15:35
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Политика

Новые участники праймериз

Количество заявок на предварительное голосование «Единой России» в Якутии увеличилось до 26 человек.

12 мая зарегистрированы документы кандидатов: Афанасьев Сахамин Миланович, Маяков Сергей Валентинович, Иванов Роберт Робертович, Васильев (Басылаев) Алексей Эдуардович, Степанов Иван Васильевич, Мамаева Туяра Александровна, Рожина Сусанна Даниловна.

Политконсультант РИК, Петр Шамаев отметил, что в этом политическом сезоне региональное отделение партии получило большое количество заявок на участие праймериз – количество участников предварительного голосования, по сравнению с 2016 годом,  выросло практически в два раза.

«Участников праймериз сейчас 26  человек, это больше, чем в предыдущий период. Причем половина участников предварительного голосования – это опытные политики – такие как Галина Данчикова, Сахамин Афанасьев, Елена Голомарева, Алиш Мамедов, Валерий Лютый и другие. Предварительное голосование «Единой России» так же все больше привлекает молодое поколение жителей республики. Впервые в Якутии такое большое количество заявок на праймериз от молодежи, 12 человек в нашем списке — это участники младше 35 лет, лидеры молодежи по своим направлениям: медицинское сообщество, профсоюзная и волонтерская  деятельность, предприниматели, сфера ЖКХ, промышленность и медиасфера.»

По  сравнению с предвыборной кампанией 2016 года, где участвовало только двое представителей молодого поколения якутян, в этом году идет заметное  обновление партийных рядов.

Напомним, что прием документов на праймериз продлится до 14 мая включительно. 

Список кандидатов, 

подавших заявки на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения 

от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По партийному спискуДата регистрацииПо одномандатному округуДата регистрации
1Мадатян Геворг Гагикович06.04.2021Мадатян Геворг Гагикович06.04.2021
2Дмитриев Айдар Аксентьевич06.04.2021Дмитриев Айдар Аксентьевич06.04.2021
3Луцкан Иван Петрович13.04.2021Попов Василий Анатольевич13.04.2021
4Паньков Дмитрий Александрович13.04.2021Паньков Дмитрий Александрович13.04.2021
5Попов Василий Анатольевич13.04.2021Ильченко Андрей Николаевич16.04.2021
6Ильченко Андрей Николаевич16.04.2021Софронов Алгыстаан Айылганович16.04.2021
7Софронов Алгыстаан Айылганович16.04.2021Алферова Татьяна Викторовна19.04.2021
8Мамедов Алиш Забид оглы16.04.2021Мозгова Наталья Александровна19.04.2021
9Юрасов Виктор Сергеевич23.04.2021Рехлясов Эдуард Иннокентьевич23.04.2021
10Рехлясов Эдуард Иннокентьевич23.04.2021Фомин Дмитрий Семенович23.04.2021
11Фомин Дмитрий Семенович23.04.2021Васильева Мария Максимовна30.04.2021
12Голомарева Елена Христофоровна30.04.2021Бурцева Ирина Сергеевна30.04.2021
13Данчикова Галина Иннокентьевна30.04.2021Чусовская Светлана Валерьевна30.04.2021
14Лютый Валерий Алексеевич30.04.2021Лютый Валерий Алексеевич30.04.2021
15Афанасьев Сахамин Миланович12.05.2021Степанов Иван Васильевич30.04.2021
16Маяков Сергей Валентинович12.05.2021Афанасьев Сахамин Миланович12.05.2021
17Иванов Роберт Робертович12.05.2021Мамаева Туяра Александровна12.05.2021
18Васильев (Басылаев) Алексей Эдуардович12.05.2021Рожина Сусанна Даниловна12.05.2021
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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