Новые участники праймериз
Количество заявок на предварительное голосование «Единой России» в Якутии увеличилось до 26 человек.
12 мая зарегистрированы документы кандидатов: Афанасьев Сахамин Миланович, Маяков Сергей Валентинович, Иванов Роберт Робертович, Васильев (Басылаев) Алексей Эдуардович, Степанов Иван Васильевич, Мамаева Туяра Александровна, Рожина Сусанна Даниловна.
Политконсультант РИК, Петр Шамаев отметил, что в этом политическом сезоне региональное отделение партии получило большое количество заявок на участие праймериз – количество участников предварительного голосования, по сравнению с 2016 годом, выросло практически в два раза.
«Участников праймериз сейчас 26 человек, это больше, чем в предыдущий период. Причем половина участников предварительного голосования – это опытные политики – такие как Галина Данчикова, Сахамин Афанасьев, Елена Голомарева, Алиш Мамедов, Валерий Лютый и другие. Предварительное голосование «Единой России» так же все больше привлекает молодое поколение жителей республики. Впервые в Якутии такое большое количество заявок на праймериз от молодежи, 12 человек в нашем списке — это участники младше 35 лет, лидеры молодежи по своим направлениям: медицинское сообщество, профсоюзная и волонтерская деятельность, предприниматели, сфера ЖКХ, промышленность и медиасфера.»
По сравнению с предвыборной кампанией 2016 года, где участвовало только двое представителей молодого поколения якутян, в этом году идет заметное обновление партийных рядов.
Напомним, что прием документов на праймериз продлится до 14 мая включительно.
Список кандидатов,
подавших заявки на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения
от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
|№
|По партийному списку
|Дата регистрации
|По одномандатному округу
|Дата регистрации
|1
|Мадатян Геворг Гагикович
|06.04.2021
|Мадатян Геворг Гагикович
|06.04.2021
|2
|Дмитриев Айдар Аксентьевич
|06.04.2021
|Дмитриев Айдар Аксентьевич
|06.04.2021
|3
|Луцкан Иван Петрович
|13.04.2021
|Попов Василий Анатольевич
|13.04.2021
|4
|Паньков Дмитрий Александрович
|13.04.2021
|Паньков Дмитрий Александрович
|13.04.2021
|5
|Попов Василий Анатольевич
|13.04.2021
|Ильченко Андрей Николаевич
|16.04.2021
|6
|Ильченко Андрей Николаевич
|16.04.2021
|Софронов Алгыстаан Айылганович
|16.04.2021
|7
|Софронов Алгыстаан Айылганович
|16.04.2021
|Алферова Татьяна Викторовна
|19.04.2021
|8
|Мамедов Алиш Забид оглы
|16.04.2021
|Мозгова Наталья Александровна
|19.04.2021
|9
|Юрасов Виктор Сергеевич
|23.04.2021
|Рехлясов Эдуард Иннокентьевич
|23.04.2021
|10
|Рехлясов Эдуард Иннокентьевич
|23.04.2021
|Фомин Дмитрий Семенович
|23.04.2021
|11
|Фомин Дмитрий Семенович
|23.04.2021
|Васильева Мария Максимовна
|30.04.2021
|12
|Голомарева Елена Христофоровна
|30.04.2021
|Бурцева Ирина Сергеевна
|30.04.2021
|13
|Данчикова Галина Иннокентьевна
|30.04.2021
|Чусовская Светлана Валерьевна
|30.04.2021
|14
|Лютый Валерий Алексеевич
|30.04.2021
|Лютый Валерий Алексеевич
|30.04.2021
|15
|Афанасьев Сахамин Миланович
|12.05.2021
|Степанов Иван Васильевич
|30.04.2021
|16
|Маяков Сергей Валентинович
|12.05.2021
|Афанасьев Сахамин Миланович
|12.05.2021
|17
|Иванов Роберт Робертович
|12.05.2021
|Мамаева Туяра Александровна
|12.05.2021
|18
|Васильев (Басылаев) Алексей Эдуардович
|12.05.2021
|Рожина Сусанна Даниловна
|12.05.2021
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