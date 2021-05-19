Новые требования к аварийно-спасательным службам «Сахатранснефтегаза»

15 мая в Якутском газоперерабатывающем заводе прошел заключительный этап совместных учений нештатных аварийно — спасательных формирований АО «Сахатранснефтегаз», «Газпассервис» и двух отделений Якутской ГРЭС. Обучение проводилось Учебно-методическим центром института при Минэнерго России.

Отметим, что учения проведены с учетом принятых в 2021 году нормативных правовых актов, регулирующих вопрос предотвращения загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.

Заместитель генерального директора по ГО и ЧС АО «Сахатранснефтегаз» Александр Шванов подчеркнул важность данных учений.

«С этого года изменились требования к одному из видов аварийно — спасательных работ по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. Как вы знаете, в «Сахатранснефтегазе» имеются различные нефтепродукты — масло, бензин, дизельное топливо, которые используются в производстве, в том числе на опорных пунктах.

Постановлением правительства РФ определено, что организации или аварийно-спасательные службы, которые обязаны заниматься ликвидацией разливов нефтепродуктов должны иметь лицензию. Во исполнение постановления Правительства мы организовали обучение нештатных аварийно-спасательных формирований. Следует отметить, что нештатное аварийно-спасательное формирование работает совместно с профессиональным аварийно-спасательным формированием. У нас заключен договор на ликвидацию разливов нефтепродуктов с «Газспассервис», поэтому совместно с ними отрабатывается маневр по ликвидации разливов нефтепродуктов», — сказал он.

Спасатели вначале самостоятельно заочно изучали программу обучения. После этого в течение недели преподаватели учебно-методического центра провели очное обучение с теоретической основой и практическими занятиями. Практические задания включали в себя такие задания, как оказание доврачебной помощи пострадавшему, ликвидация аварийного разлива нефти, работа с гидравлическим инструментом, поисково-спасательные работы, аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара. Полный курс обучения составил 150 часов.

Директор Центра аварийно-спасательной и специальной подготовки Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса при Минэнерго России Александр Мангушев отметил, что для более эффективного проведения занятий объединили обучение нескольких организаций в одно целое.

«Предварительно можно подвести итоги обучения. В целом видно, что теоретические занятия прошли не зря, самостоятельная работа проведена на высоком уровне. На данный момент оценивая их готовность к проведению аттестации, я могу сказать, что все формирования способны выполнить свои задачи по предназначению. Но окончательный результат мы получим после экспертизы всех предоставленных материалов аттестационной комиссией Минэнерго РФ», — прокомментировал он.

Мы в свою очередь напомним, что работники «Сахатранснефтегаза» ежедневно трудятся на опасных производственных объектах, поэтому компания уделяет огромное внимание соблюдению техники безопасности и умению грамотно ликвидировать аварию своими силами и средствами.