Новые телекардиографы появятся на станции скорой медицинской помощи

«Один своевременно и точно поставленный диагноз — одна спасенная жизнь» — по такому принципу с июля 2022 года в республике работает новая система телекардиодиагностики. Оснащение лечебных учреждений современным технологичным оборудованием, укрепление его материально-технической базы успешно реализуется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».



На сегодняшний день 28 медицинских организаций региона оснащены переносными телекардиографами, которые встроены в единую систему дистанционной передачи данных ЭКГ, поступающих в «центр экспертизы» Кардио-сосудистого центра Республиканской больницы №1 — НЦМ.



Одно нажатие кнопки – и данные работы сердца уходят на рабочий стол компьютера дежурного врача, который делает заключение по полученной электрокардиограмме, консультирует по тактике лечения.



Напомним, что к данной системе с 2019 года подключена Якутская городская больница №3, которая уже обработала за 3,5 года 36 089 кардиограмм. Всего на сегодняшний день выполнено 37 245 исследований.



Важное достижение данной практики в том, что она используется не только в городах, но и в отдаленных районах республики. Это дает возможность жителям городской и сельской местностей получать медицинскую помощь по современным стандартам, а в острых случаях помогает спасать сотни жизней.



Отметим, что в настоящее время закуплено 5 новых телекардиографов, которые до конца года будут подключены в станции скорой медицинской помощи. На будущий год планируется оснащение новым оборудованием еще дополнительно 20 бригад скорой помощи.