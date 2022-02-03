Новые технологии против рака

Первые семь операций при раке органов головы и шеи с использованием высокотехнологического оборудования, позволяющего делать это максимально щадяще, выполнили в 2021 году онкологи Якутии. И это далеко не единственная новация, освоенная в последние годы специалистами ЯРОД.

О том, как новая техника помогает внедрять новые методы диагностики и лечения рака, рассказывает заместитель главного врача Якутского республиканского онкодиспансера Владимир Лезнев.

— Владимир Николаевич, а раньше такие операции в онкодиспансере проводили?

— Да. Но только открытым доступом, а значит, у пациентов зачастую оставались большие шрамы и рубцы. Новый же эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-операций, который мы получили в рамках национального проекта «Здравоохранение», впервые позволил нам выполнять операции по поводу злокачественных опухолей различных органов головы и шеи при помощи эндоскопических технологий, то есть, минитравматично. И это – огромный шаг вперед.

Дело не только в том, что теперь мы можем проводить операции на опухолях головы и шеи большей сложности и распространенности, подбираясь к опухоли в самых труднодоступных местах. Микрохирургическое оборудование параллельно с ее удалением позволяет проводить еще и пластику – замещать образующийся косметический дефект определенным пластическим компонентом. А это очень важно для таких пациентов.

Должен сказать, что это далеко не единственная наша новация последних лет. В рамках Нацпроекта «Здравоохранение» началось масштабное технологическое переоборудование Онкологического диспансера, что дало новый импульс для внедрения самых современных высокотехнологичных методов ранней диагностики и лечения.

Многие полученные нами технические новинки — экспертного класса. Некоторые – в единственном экземпляре на всю республику. Среди таких приобретений — установленный в 2021 году 128-срезовый компьютерный томограф Philip’s insisive, а также безгелиевый магнитно-резонансный томограф Philip’s Ingenia Ambition S 1,5 Tесла. Последний применяется, в частности, для диагностики рака мягких тканей и дает точную информацию о локализации и распространенности опухолевого процесса. С конца 2020 года на нем выполнено уже 2470 исследований. Второго такого аппарата в Якутии нет.

…Тотальное перевооружение онкослужбы позволило диспансеру открыть и новые подразделения, в которых он нуждался давно. Среди тех, что начали работу в 2021 году, молекулярно-генетическая и патологоанатомическая лаборатории, отдел централизованного разведения химиопрепаратов и отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Появление каждой из них, говорит Владимир Лезнев, по сути, открыло новую страницу в истории онкослужбы Якутии.

— С организацией патологоанатомической и молекулярно-генетической лабораторий нам удалось внедрить сложнейшие иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования опухолей для уточнения наличия различных видов мутаций, генов. В патологоанатомическом отделении проводится скрининг на выявление опухолей легких, молочной железы, колоректальной локализации, а это позволяет быстро скорректировать план химиотерапевтического лечения. Еще одно важнейшее направление их работы — исследования на предсказание ответа опухоли на таргетную терапию, которая позволяет подобрать пациенту максимально эффективный препарат. Это одно из наиболее перспективных направлений в лечении онкобольных, — говорит Владимир Николаевич.

— Как происходит подбор таргетных препаратов?

— На основе молекулярно-генетического исследования опухоли. У пациента берется ряд анализов, включая материал самой опухоли, и выделяются гены чувствительности к препаратам. А затем подбираются сами препараты, способные действовать на нее максимально эффективно. Для нас это уже обыденность. Все наши пациенты, получающие таргетные лекарства, прошли через такое исследование. Таргетная терапия дополнила традиционную химиотерапию и намного улучшила результаты лечения онкобольных.

С моменты открытия лабораторий проведено более 16 тысяч исследований, в том числе около 2,7 тысяч исследований мутаций гена EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, BRCA1,2. Кроме того, впервые начаты телемедицинские консультации по микропрепаратам с ФГБУ НМИЦ онкологии имения Н.Н.Петрова Минздрава РФ (Санкт-Петербург). Совместно с коллегами из этого крупнейшего онкоцентра России мы провели более 544 заочных пересмотров микропрепаратов через портал «ГИСТОСКАН»

Но главное, новые отделения позволят и впредь внедрять наиболее перспективные технологии борьбы с раком. К примеру, в молекулярно-генетической лаборатории мы планируем запустить методику жидкостной биопсии по злокачественным новообразованиям легкого.

…Открытие в ЯРОД отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения также значительно продвинуло возможности диспансера.

— Одна из главных задач рентгенхирургических методов – диагностика: взять материал из опухоли, чтобы определить, злокачественная она или нет. Для этого была внедрена FUSION- биопсия (прицельная биопсия под навигацией) внутренних органов и предстательной железы. За 2021 год выполнено более 800 процедур, когда материал из опухоли брался без хирургического вмешательства, а значит, минимально травматично. Это позволяет сократить срок установления диагноза, — рассказывает Владимир Лезнев.

— А какие-то лечебные мероприятия в отделении проводят?

— Конечно. Например, дренирование желчных протоков, плевральных полостей, различных абсцессов и т.д. У нас есть пациенты, у которых ввиду запущенности опухолевого процесса начинается накопление жидкости в организме. Чтобы облегчить их страдания, хирурги под рентген-контролем выполняют определенные манипуляции малоинвазивными методами. С начала открытия отделения выполнено уже более 500 таких высокотехнологичных операций: чрескожная нефростомия, чрескожно-череспеченочное дренирование билиарного дерева и др. А в будущем в отделении займутся и такими лечебными практиками, как химиоэмболизация, что очень актуально, например, при раке печени.

Рутиной для нас стали и методы установки хронических венозных доступов для системного противоопухолевого лечения, что важно для повышения качества жизни пациентов. Уже выполнено 132 операции по установке порт-систем, которые позволяют получать противоопухолевое лечение непрерывно.

…Врачи признают: благодаря колоссальному вливанию средств в онкослужбу России сегодня у них неизмеримо больше возможностей для борьбы с раком. Однако главный вклад в эту борьбу человек должен внести все же сам.

— Нужно понять: за свое здоровье каждый отвечает персонально. Вот почему те, кому уже исполнилось 35 лет, должны знать, что отныне им нужно вовремя обследоваться. Для этого существуют разные технологии и разные программы. Некоторые из них, как например, проект ЯРОД «Онкопоисксаха.рф» позволяет это делать, даже не приходя в больницу. Такой скрининг можно пройти, не выходя из дома. Дальше, если будет нужно, мы сами вызовем пациента к себе. Главное, не запустить болезнь, а значит, быть внимательным к собственному здоровью, — сказал Владимир Лезнев.