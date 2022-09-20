20.09.2022
21:11
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Финансы

Новые тарифы на проезд в пригородных автобусах

Новые тарифы установлены на перевозку пассажиров и багажа в межмуниципальных автобусных маршрутах «Якутск – Покровск-Мохсоголлох», «Якутск-Магарас-Бердигестях» и «Якутск-Намцы – Хатырык». Это связано с вышедшим приказом Государственного комитета по ценовой политике Якутии, сообщили ЯСИА в министерстве транспорта республики.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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