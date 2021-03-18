Новые сюрпризы от якутской городской свалки

Ликвидация очага возгорания на полигоне захоронения ТКО подходит к завершающей стадии. Исполняющий обязанности главы города Якутска Роман Сорокин в ходе контроля за выполнением работ отметил организованную, слаженную работу всех задействованных в тушении служб, благодаря которым площадь тления и задымление на полигоне значительно уменьшились.

Количество бульдозерной техники доведено до четырех единиц. На завозе инертных материалов и отсыпке работает 46 единиц самосвальной техники и два погрузчика.

«С момента возгорания работы идут круглосуточно, большегрузная техника бесперебойно завозит грунт и песок, бульдозеры плотно утрамбовали территорию по всей площади возгорания. По предварительным прогнозам, завтра тление будет полностью остановлено», — сказал Роман Сорокин.

По информации МУП «Жилкомсервис», ежедневно площадь отсыпки инертными материалами увеличивается. По предварительным подсчетам осталось отсыпать песком, грунтом 40 % территории, на которой произошло возгорание, чтобы полностью ликвидировать задымление.

«Задымление все еще фиксируется, но площадь тлеющих участков существенно уменьшилась. Участков открытого горения нет», — сообщила директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус.

Прием отходов от регионального оператора «Якутскэкосети» продолжается в обычном режиме. Роспотребнадзор ежедневно проводит лабораторные исследования проб воздуха на полигоне, на посту ГАИ по Вилюйскому тракту и в Борисовке-1.