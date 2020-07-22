Новые стандарты безопасности вносятся в повседневную жизнь якутян

Об этом сегодня, 22 июля, сообщила Ольга БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства РС(Я), на брифинге. Она проинформировала журналистов о том, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной.

За последние сутки выявлен 41 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе, 34 новых случая зафиксированы в городе Якутске, по 3 – в Мегино-Кангаласском, по одному – в Нерюнгринском, Намском, Оймяконском и Хангаласском районах.

Сначала распространения коронавируса в Якутии зарегистрировано 5324 случая заболевания. В том числе, 4157 случаев приходится на долю города Якутска.

В Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах поставлена задача усилить соблюдение всех норм, которые определены стандартами санитарно-эпидемиологического благополучия. Оперативные штабы разрабатывают соответствующие меры для создания условий, чтобы якутяне могли жить в новых условиях, которые отвечают новым санитарно-эпидемиологическим стандартам.

Ольга Балабкина обратила внимание на то, что сегодня региональные медицинские организации принимают колоссальную нагрузку, в таком же напряженном ритме работают те организации, которые обеспечивают новые стандарты жизни.

«Сегодня у нас сформирована вся система оказания медицинской помощи по ковиду. Мы можем говорить о том, что якутянам оказывается бесперебойная помощь, начиная с профилактики до реабилитационных процедур», — отметила Ольга Валерьевна.

Подчеркнуто, что жизнь в новых стандартах требует строгого соблюдения социальной дистанции, в том числе, в межулусных перевозках пассажиров.

«Наши перевозчики продолжают оказывать услуги с полной загрузкой как в автобусах, так и в автомобилях. Сегодня изменились стандарты жизни, нужно под них поменять ритм своей работы тоже», — сказала Ольга Валерьевна.

Несмотря на то, что некоторые ограничения были смягчены или сняты, статистика заболевания показывает объективную картину. Поэтому требования к дезинфекции подъездов жилых домов, общественных пространств и транспорта сохраняются.

Ольга Балабкина подчеркнула, что коронавирус касается каждого якутянина. Соблюдение социальной дистанции и бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих людей — в силах каждого ответственно человека.