14.05.2021
09:30
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Коронавирус

Новые смерти от коронавируса зарегистрированы в Якутии

В Якутии на 14 мая выявлено 106 новых случаев коронавирусной инфекции:

—        Якутск – 61;

—        Мегино-Кангаласский район 19 случаев;

—        Усть-Алданский район 5 случаев;

—        Амгинский, Горный, Чурапчинский районы по 3 случая;

—        Алданский, Вилюйский, Намский, Нюрбинский районы по 2 случая;

—        Кобяйский, Оленекский, Сунтарский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 36635 случаев заболевания COVID-19.

Жертвами коронавируса за сутки стали три человека.

Всего с начала пандемии скончались 625 жителей Якутии.

За сутки лабораториями республики проведено 3208 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 077 512 тестов.

В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 244 пунктов вакцинации. Созданы 119 мобильных бригад.

По состоянию на 14.05.2021 г.  в республику поступило всего 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

На 14.05.2021 г. получили первую вакцинацию – 117 011 человек, в том числе 29 926 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 97 957 человек, в том числе 23 376 лиц, старше 60 лет.

Использован 86,1 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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