Новые смерти от коронавируса зарегистрированы в Якутии
В Якутии на 14 мая выявлено 106 новых случаев коронавирусной инфекции:
— Якутск – 61;
— Мегино-Кангаласский район 19 случаев;
— Усть-Алданский район 5 случаев;
— Амгинский, Горный, Чурапчинский районы по 3 случая;
— Алданский, Вилюйский, Намский, Нюрбинский районы по 2 случая;
— Кобяйский, Оленекский, Сунтарский, Хангаласский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 36635 случаев заболевания COVID-19.
Жертвами коронавируса за сутки стали три человека.
Всего с начала пандемии скончались 625 жителей Якутии.
За сутки лабораториями республики проведено 3208 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 077 512 тестов.
В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 244 пунктов вакцинации. Созданы 119 мобильных бригад.
По состоянию на 14.05.2021 г. в республику поступило всего 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.
На 14.05.2021 г. получили первую вакцинацию – 117 011 человек, в том числе 29 926 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 97 957 человек, в том числе 23 376 лиц, старше 60 лет.
Использован 86,1 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.
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