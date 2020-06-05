Новые случаи коронавируса зафиксированы в посёлке Жатай

Эпидемиологическая ситуация в Якутии остаётся напряжённой. Об этом на традиционном брифинге с журналистами сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-премьер республики Ольга Балабкина.

По состоянию на 5 июня в республике зарегистрировано 2380 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 72 из которых выявлено за последние сутки, 64 из них – в городе Якутске.

В Намском районе за последние сутки выявлено три новых случая коронавируса. Все случаи наблюдаются из круга контактов ранее выявленных заболевших. Как сообщила Ольга Балабкина, коронавирус впервые был зафиксирован в отдалённом селе на территории Намского района – Хатырык.

В селе Салбанцы, на территории которого действует режим карантина, продолжает работать медицинская бригада, которая оказывает всю необходимую помощь жителям села.

Что касается эпидемиологической ситуации в селе Хатассы, то количество случаев заражения составляет уже свыше 50. В связи с этим, вице-премьер особо подчеркнула необходимость ограничить передвижение между Якутском и с. Хатассы.

Новые случаи были зафиксированы в ещё одном населённом пункте, расположенном в непосредственной близости от столицы республики – в посёлке Жатай. Точки заражения связаны с корпоративными контактами, а также с гражданами без определённого места жительства. Сейчас на территории городского округа «Жатай» проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

В Мирнинском и Алданском районе выявленные за сутки случаи связаны с контактами тех лиц, которые работали на добывающем предприятии.

Также было отмечено, что увеличивается количество выздоровевших пациентов – за вчерашние сутки из инфекционных стационаров по всей республике было выписано 100 человек. Таким образом, общее количество выздоровевших от коронавируса человек составило 1137.

Особое внимание вице-премьер уделила принимаемым мерам профилактики распространения коронавируса.

В грядущие выходные в столице республики проведут санитарную обработку общественных пространств. Во всех предприятиях и организациях будет организована санитарная обработка. Также приостановят свою работу магазины непродовольственных товаров и оптовые базы. Работать будут лишь медицинские организации и аптеки. Магазины продовольственных товаров закрываются с 16.00 по якутскому времени 6 июня до 08.00 по местному времени 8 июня.