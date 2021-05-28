Новые скоростные суда ООО «Ленатурфлот» начали навигацию по Лене

В торжественной обстановке открылась навигация скоростных судов ООО «Ленатурфлот», дочернего предприятия ПАО «ЛОРП».

Символичным стало то, что именно в этот день три года назад, 28 мая 2018 года, глава Республики Айсен Николаев был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона.

В своей приветственной речи он отметил этот факт и сказал: «Я рад, что трехлетие руководства Республикой совпало с историческим событием для Якутии — приобретением новых современных скоростных судов на подводных крыльях. Это является социально значимым событием для всех нас. Благодарю разработчиков и застройщиков судов «Центральное Конструкторское бюро» в лице генерального директора Сергея Итальянцева и АО «Машпромлизинг» под руководством Александра Бабича. Поздравляю ПАО «ЛОРП» и ООО «Ленатурфлот» с началом навигации скоростных судов!»

Выступая перед речниками, генеральный директор «Центрального конструкторского бюро» Сергей Итальянцев заверил, что планы по строительству судов для Якутии большие и, совместно с руководством региона и «Ленским объединенным речным пароходством», будут приложены все усилия для строительства судов и их сдачи в эксплуатацию оговоренные сроки.

От имени коллективов пароходства и дочернего предприятия «Ленатурфлот» народный депутат республики, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов поблагодарил главу Айсена Николаева и правительство Якутии.

«При их содействии нами приобретены две единицы пассажирских скоростных судов «Валдай» по льготному лизингу. Это речное мелкосидящее судно, предназначено для скоростных перевозок пассажиров в светлое время суток. На «Валдаях» мы предусмотрели все удобства для граждан с ограниченными физическими возможностями: для них установлены спецместа, пандусы для беспрепятственного доступа к судам, одним словом, организовали доступную (безбарьерную) среду. Если говорить об оснащении в целом, то добавлю, что на этих судах установлены системы кондиционирования, современные мягкие кресла с ремнями безопасности, приобретена новая медиа-техника. Уверен, что пассажиры будут ездить с удовольствием» — сказал Сергей Ларионов.

По сложившейся традиции, в первый рейс судно «Валдай-8» проводили звоном рынды.