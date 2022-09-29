Новые скидки от партнеров проекта «Карта жителя Якутии»

Стартовали новые акции с реальными скидками до 30% от партнеров проекта «Карта жителя Якутии».

В Якутске сейчас действуют две акции – в магазинах посуды и товаров для дома «Me&My home» в ТРК «Туймаада» и «Милый дом» на улице Октябрьская, 11. Скидка 20% предоставляется с 26 сентября по 9 октября на определенные товары инвалидам, пенсионерам, студентам, многодетным. В «Милом доме» скидка 20% не распространяется на студентов.

В городе Вилюйске последние дни, до 30 сентября, действует скидка 30% в магазине непродовольственных товаров «Ладья» на улице Ильи Винокурова, 18 – всем держателям Карты жителя Якутии.

В Нижнем Бестяхе проходит акция в магазине канцелярских товаров «Твой дом». Скидку 20% могут получить до 5 октября держатели Карты жителя из числа многодетных, пенсионеров, инвалидов.

В Верхневилюйске скидка 20% предоставляется пенсионерам – владельцам Карты жителя в мебельном салоне «Уют» на улице Карла Маркса, 48. Период акции – с 21 сентября по 5 октября.

Кроме того, по Карте жителя «Моя Якутия» до Нового года действует скидка 8 рублей в общественном транспорте. Скидку можно получить только с полного тарифа в автобусах Якутска, его пригороде и в восьми районах республики: Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Нюрбинском, Ханагаласском, Ленском, Мирнинском и Нерюнгринском.

Со всеми текущими акциями от партнеров проекта «Карта жителя Якутии» вы можете ознакомиться на портале проекта: https://card.sakha.gov.ru/

Многофункциональная платёжная карта «Моя Якутия» предназначена для любого жителя республики от 14 лет. Заказать карту можно бесплатно в любом офисе Алмазэргиэнбанка, на сайте банка albank.ru или через мобильное приложение «АЭБ Онлайн». Выпуск и обслуживание дебетовой Карты жителя – полностью бесплатны. Потребуются паспорт, страховое свидетельство СНИЛС и личное фото.

Бонус: Подключите к карте «Моя Якутия» программу лояльности «СВОИ» и получайте кешбэк рублями до 15% за покупки у партнёров по всей республике! В их числе магазины, кафе и рестораны, аптеки, стоматологические клиники, салоны красоты, заправки и многое другое. Полный список партнеров доступен на svoi.albank.ru.

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