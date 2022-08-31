31.08.2022
16:08
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Происшествия

Стали известны скандальные подробности избиения двух подростков — МВД

28 августа в Отделение МВД России по Томпонскому району поступили заявления по факту нанесения телесных повреждений двоим несовершеннолетним 12 и 14 лет.

В ходе проведения проверки установлено, что к совершению противоправных действий в отношении подростков причастны двое местных жителей. С их слов, им стало известно о совершении данными подростками противоправных деяний в отношении 9-летней девочки на протяжении нескольких лет.

Подростки на учете в ПДН не состояли, их действиям будет дана правовая оценка. В настоящее время решается вопрос об их помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Материалы проверки направлены в следственный орган для принятия процессуального решения.

Фотофакт: двух подростков жестоко избили в Томпонском улусе — Телеграм
Фото: Из соцсетей
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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