Новые штрафы за навоз рассмотрят в Госдуме

Штраф до 450 тыс. рублей может грозить собственнику скота за нарушение требований обращения с побочными продуктами животноводства. Такой законопроект внесли в Госдуму вице-спикер Алексей Гордеев и председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Напомним, что в России принят новый закон № 248-ФЗ, который регулирует обращение с побочными продуктами животноводства. По закону это навоз, помет, подстилка и стоки.

«Вместе с тем административная ответственность за нарушения требования к обращению побочных продуктов животноводства в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) отсутствует, что исключает фактическое применение норм Федерального закона № 248-ФЗ в части привлечения к ответственности лиц, нарушающих указанные требования», – поясняют авторы законопроекта.

Этот законодательный пробел они хотят устранить.

Так, за несоблюдение требований обращения с побочными продуктами животноводства при хранении, транспортировании, обработке, переработке, реализации предлагается установить штрафы:

– для должностных лиц – от 30 до 40 тыс. рублей;

– для предпринимателей без образования юрлица – от 50 до 60 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

– для юридических лиц – от 250 до 350 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, проектом предлагается ввести штрафы за повторное нарушение:

– для должностных лиц – от 40 до 50 тыс. рублей;

– для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 70 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

– для юридических лиц – от 350 до 450 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Стоит отметить, что требования к обращению с побочными продуктами животноводства будут утверждены постановлением правительства. Проект этого документа разработал Минсельхоз.

Так, хранить навоз и помет следует только на специализированных площадках. Причем такие площадки должны располагаться отдельно от помещений, где содержится скот. «Хранение побочных продуктов животноводства должно осуществляться способами, предотвращающими загрязнение окружающей среды», – говорится в документе. Использование побочных продуктов животноводства не должно приводить к истощению, деградации, порче, уничтожению земель и почв и иному негативному воздействию на земли и почвы.

Планируется, что новую систему штрафов введут с 1 марта 2023 года. С этого же момента начнет действовать новый закон о побочных продуктах животноводства.